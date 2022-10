Pogba calvario: nuovo infortunio. Juventus a pezzi: 11 giocatori out

Pogba infortunio muscolare: tegola Juventus

Questa seconda parte di 2022 è maledetta per Paul Pogba. Il centrocampista francese stava recuperando dalla lesione al menisco del ginocchio destro di quest'estate e i tifosi della Juventus speravano di rivederlo in campo prima della sosta per il Mondiale di calcio in Qatar 2022. Ma ora ecco un altro stop. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Manchester United, che negli ultimi giorni era rientrato in gruppo, nell'ultima sessione di allenamento, ha rimediato un guaio muscolare alla coscia destra.

Pogba infortunio: Juventus-Mondiale, tempi di recupero

I tempi di recupero di Pogba? Si parla di 10 giorni circa. Il che vorrebbe dire probabilmente rivederlo con la maglia della Juventus a gennaio. Niente Juve-Psg (2 novembre), Juventus-Inter (6 novembre), Verona-Juventus (10 novembre) e possibilità ridotte per Juventus-Lazio del 13 novembre. La realtà è che questo nuovo stop fisico potrebbe costargli la convocazione di Deschamps (che nelle scorse settimane ha perso anche Kantè) per il Mondiale. Il ct della Francia nei giorni scorsi, prima di questo problema muscolare infatti aveva spiegato: "Il suo programma sta andando bene, l'importante è che sia guarito. Penso che lo sarà e questa è già una buona cosa. Poi ci sarà l'aspetto atletico, visto che non gioca da tempo. Ma ripeto, prima di pensare se lo convoco o no, deve essere guarito". Pogba comunque ovviamente non molla e cercherà di volare in Qatar con la sua nazionale.

Pogba, McKennie, Vlahovic, Di Maria: infermeria Juventus, gli infortunati

Non solo Pogba. Sono 11 i giocatori della Juventus fuori per infortunio. McKennie accusa un fastidio muscolarare (tempi di recupero da valutare), Iling si è fatto male contro Lecce (out per circa 20 giorni), Chiesa ha recuperato dall'infortunio al ginocchio ma ovviamente nessuno vuole forzare i suoi tempi di recupero, Di Maria dopo la lesione al bicipite femorale (rimediata con il Maccabi Haifa) potrebbe tornare in campo nelle ultime due partite contro Verona e Lazio, Bremer è fermo dal derby contro il Torino (la speranza è di riaverlo contro Inter o Verona), Paredes (lesione al bicipite femorale) punta al rientro in Verona-Juventus, De Sciglio è fermo dal match contro il Maccabi Haifa (lesione al retto fermorale), Vlahovic è a rischio contro l'Inter (problemi all'adduttore/pube), Kaio Jorge (tendine rotuleo) non ha ancora esordito questa stagione. Infine Aké che in estate ha riportato una frattura composta del terzo distale del perone.