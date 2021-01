Prada Cup, Luna Rossa sconfitta all’esordio da Ineos

Ineos UK, il team britannico in corsa per l'America's Cup, sorprende tutti e sbaraglia i primi due concorrenti nella prima giornata della Prada Cup, la serie di regate che deciderà lo sfidante dei detentori della coppa, i neozelandesi di Emirates Team New Zealand. Gli inglesi, usciti dalla prima serie di regate "amichevoli" delle World Series con un nettissimo zero in tabellone, hanno avuto la meglio su American Magic e Luna Rossa Prada Pirelli. Nella prima regata contro gli americani il team di Sir Ben Ainslie ha tagliato il traguardo con un vantaggio, abissale per quelle velocità, di 1 minuto e 20 secondi. "È molto meglio di sei sconfitte consecutive -ha detto Ainslie poco dopo il traguardo-. È stato un buon lavoro di squadra". Nella seconda gara Ineos ha battuto Luna Rossa con 28 secondi di vantaggio, dopo una regata condotta in testa fin dalla partenza.