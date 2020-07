Premier League, Liverpool: il video strappalacrime per celebrare il titolo

Il Liverpool ha vinto la Premier League per la prima volta dopo 30 anni e per festeggiare i Reds hanno realizzato un video molto poetico e non da deboli di cuore. Un bambino 30 anni fa che va allo stadio con il papà. Gli anni passano, ma il papà non c’è più. Il bambino, diventato uomo, non ha perso l’amore per la squadra trasmettendolo a sua figlia. E dopo tanto tempo, finalmente la sua gioia di bambino rivive in lei, che alza con orgoglio la sciarpa di fronte alla coppa e allo stadio.