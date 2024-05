Scommesse, inchiesta procura Figc su espulsione Bellomo in Ternana-Bari

Fascicolo aperto sull'espulsione di Bellomo nel ritorno del play-out di serie B Ternana-Bari, giocato lo scorso 23 maggio. Secondo quanto apprende l'Agi, la Procura Figc si sarebbe mossa per accertare i fatti visto il flusso anomalo di scommesse legato al rosso del giocatore dei pugliesi.

Il cartellino rosso al centrocampista biancorosso è arrivato al 33' della ripresa, nel match del 23 maggio e vinto dai biancorossi per 3-0 in trasferta, dopo un litigio con un raccattapalle mentre Bellomo era in panchina.

Il procuratore federale Giuseppe Chinè, secondo l'Adnkronos, indagherà con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli per accertare compiutamente i fatti.