PSG: bufera per la festa di Icardi-Cavani-Di Maria post ko in Champions. VIDEO

PSG: bufera per la festa di Icardi-Cavani-Di Maria post ko in Champions. VI

In Francia scoppia un polverone in casa Psg. A due giorni dal ko (2-1) nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund di super Haaland, alcuni giocatori di Tuchel sono stati protagonisti di una festa protrattasi nella notte, che ha scatenato polemiche.

La serata è stata organizzata per il compleanno di Cavani, Di Maria e Icardi. Molti tifosi del Paris Saint Germain non l'hanno presa bene. Tra l'altro questo party arriva poche settimane dopo quello di Neymar (organizzato a 48 ore da un match di Ligue 1) che aveva fatto arrabbiare mister Tuchel. “Se la festa avrebbe potuto influenzare le prestazioni in campo? Sì, ma cosa posso fare? Se avessi lasciato in panchina tutti i giocatori presenti alla festa, non avrei avuto una squadra”, aveva commentato l'allenatore del Psg. “Era impossibile scegliere i giocatori in base alla loro assenza alla festa. Fortunatamente, prima di questa partita abbiamo avuto una gara non così intensa con il Montpellier”. Tra gli invitati anche Neymar e Navas, con Paredes e l'ex attaccante del Napoli Cavani protagonisti pure nel ruolo di dj e ballerini. Assente Verratti.

Per Wanda Nara è stata anche l’occasione di promuovere la nuova linea di cosmetici.