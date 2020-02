Haaland, il bomber che strega la Champions. Che rimpianto per la Juventus

Erling Haaland continua a segnare a raffica. Il giovane attaccante (classe 2000) va in gol anche in Champions League: con la sua doppietta, il Borussia Dortmund dei ragazzini terribili (dal 19enne Sancho al 17enne Giovanni Reyna, passando per il 21enne Hakimi), ha piegato il Psg nell'andata degli ottavi di finale (2-1, la rete di Neymar tiene aperti i giochi qualificazione in vista del ritorno).

Numeri pazzeschi quelli del gioiello seguito da Mino Raiola ("È il migliore al mondo in quel che fa" - ha detto di lui Haaland - "Ti aiuta tanto ed è una brava persona"), capocannoniere sin qui della manifestazione con 10 gol in 7 partite. I primi 8 li aveva segnati nella fase a gironi quando giocava nel Red Bull Salisburgo (timbrando il cartellino contro il Liverpool e, sia all'andata che al ritorno, anche contro il Napoli). E sono 40 gol in stagione sin qui (in 34 presenze). Un trend incredibile. Haaland tra l'altro da quando è arrivato al Borussia Dortumund ha segnato al debutto in tutte e tre le competizioni disputate fin qui in Germania: Bundesliga (8 in 5 presenze), coppa di Germania (2 in una partita) e Champions League. Nessun giocatore della storia del club c'era mai riuscito.

"So che devo migliorare ancora tanto, l'avete visto anche oggi", ha detto Haaland dopo la splendida doppietta contro il Psg. "Mi sto trovando bene in questa competizione, ma non è ancora sufficiente, c'è da fare ancora molto. Gol bellissimo? Non ci ho pensato troppo, mi sono semplicemente goduto il momento. Noi giocatori viviamo per questi momenti. Partita perfetta per noi? No, perché abbiamo subito gol, dobbiamo migliorare anche in questo aspetto".

Crescono così i rimpianti per quelle squadre che hanno provato ad acquistarlo nella sessione di calciomercato chiusasi a gennaio. Haaland piaceva molto al Manchester United, ma a un certo punto era stato accostato con forza alla Juventus. Al punto che alcuni rumors davano il colpo già chiuso. Invece poi è arrivata la scelta di andare in Germania per proseguire la sua crescita e giocare (a Torino avrebbe rischiato di essere chiuso da Ronaldo, Higuain e Dybala). Dortmund è una fermata in una carriera che, c'è ga giurarci, lo porterà in qualche top club. Tra l'altro in Germania si vocifera di una clausola rescissoria in uscita accessibile (75 milioni) che si attiverà nell'estata 2021 e la Juve potrà tornare al suo assalto nel medio periodo. Ma questa volta probabilmente troverà una concorrenza ancora più agguerrita e pronta a prenderlo.