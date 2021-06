PSG: in calo le quotazioni di Leonardo, Al-Khelaifi vuole Luis Campos

Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi non ci sta a passare per uno dei “ricchi scemi” del calcio, come li chiamava Giulio Onesti.

Nonostante investimenti degni del PIL di un piccolo Stato, il suo Paris Saint Germain non solo non è riuscito a migliorare il piazzamento in Champions League, dove nel 2020 era arrivato in finale, ma ha anche visto interrompersi il suo lungo dominio sul campionato francese, quest’anno vinto dal Lille.

Inevitabilmente, sul banco degli imputati è finito il direttore sportivo Leonardo, ex dirigente del Milan ed allenatore dell’Inter.

Il brasiliano poliglotta non gode più della piena fiducia della proprietà qatariota, che gli rimprovera alcune scelte sbagliate, compreso l’esonero in dicembre di Thomas Tuchel, il tecnico della finale persa, che cinque mesi dopo si è rifatto conquistando la Champions… ma sulla panchina del Chelsea!

Il divorzio dal tedesco è stato necessario anche per i difficilissimi rapporti con Leonardo e anche per questo a Parigi si parla con sempre maggiore insistenza del possibile arrivo del portoghese Luis Campos, ex d.s. del Lille, nonché scopritore del gioiello Mbappè ai tempi del Monaco.