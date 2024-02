Quella mezza sega di Ronaldo: squalificato dopo il gesto osceno

Ronaldo squalificato dopo il gesto sceno fatto in campo: GUARDA IL VIDEO

Cristiano Ronaldo to Al Shabab fans 😭😭pic.twitter.com/kVIwUtIE5I — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 25, 2024

Cristiano Ronaldo è stato sanzionato con una giornata di squalifica nel campionato dell'Arabia Saudita, ed una multa di ottomila dollari, a causa di un gesto volgare fatto in campo lo scorso fine settimana. La Federcalcio saudita ha affermato che il capitano dell'Al-Nassr ha infranto le regole contro la provocazione del pubblico durante una partita.

Dopo la vittoria per 3-2 della sua squadra contro Al-Shabab, Ronaldo ha fatto più volte un gesto volgare avvicinando una mano all'inguine ed un'altra ad un orecchio mentre la folla lo scherniva cantando il nome di Lionel Messi. Il relativo video è diventato virale ed è salito in cima agli argomenti di tendenza dei social media sauditi. Il quotidiano sportivo Al-Riyadiya ha riferito che Ronaldo avrebbe affermato di rispettare tutte le squadre di calcio e che il gesto esprimeva "forza e vittoria" - non offesa - ed era considerato accettabile in Europa.