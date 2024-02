Ronaldo, gestaccio a grida 'Messi' da spalti, Federcalcio araba indaga. Video

CR7 reagisce con un gestaccio alle grida 'Messi' da spalti, Federcalcio araba indaga

La superstar del calcio Cristiano Ronaldo ha suscitato grande scalpore in Arabia Saudita con un gesto ritenuto osceno: i video che circolano online mostrano il 39enne portoghese che apparentemente gesticola in direzione dei tifosi avversari e fa gesti con le mani verso la zona inguinale dopo la vittoria per 3-2 della sua squadra Al-Nassr contro l'Al Shabab nella Saudi Pro League di domenica.

Ronaldo in precedenza si era brevemente portato la mano all'orecchio e nei video si sentivano le grida di "Messi" dagli spalti. Secondo i media, il gesto non è stato mostrato in televisione, ma i video sono circolati rapidamente su Internet e hanno causato reazioni indignate nei media locali.

La Federcalcio dell'Arabia Saudita (Saff) avrebbe avviato un'indagine.

