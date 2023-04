Raffaella Fico rivela: "Balotelli? Ci abbiamo riprovato qualche tempo fa"

Raffaella Fico: "Balotelli? Abbiamo riprovato a stare insieme, ma abbiamo realizzato che cosa migliore è essere genitori di Pia"

Raffaella Fico parla di Mario Balotelli nel corso di un'intervista a Verissimo su Canale 5: "Oggi abbiamo un rapporto bellissimo, lui è come un fratello per me, ci diciamo tutto. Se lui litiga con la fidanzata mi chiama. Abbiamo riprovato a stare insieme, l'ultima volta è successo qualche tempo fa ma abbiamo capito che non ci potrà essere un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia. Chi ci ha provato di più? Entrambi ma non abbiamo rancori. Non lo vedo come mio compagno oggi o in futuro, ci sono troppe incompatibilità. Quando vieni tanto delusa non c'è più amore. C'è affetto, c'è bene. Ma non vedo Mario come mio compagno", le parole della showgirl.

Raffaella Fico single: l'amore più grande è quello per mia figlia

Raffaella Fico è single e sta bene così: "Non c'è nessuno ma sono super serena, tranquilla, l'amore più grande è quello per mia figlia. Non so se con il tempo sono diventata troppo esigente o se davvero non riesco a trovare l'anima gemella. Cerco una persona che mi dia qualcosa in più, che mi supporti, che non provi ad affossarmi", le sue parole a Verissimo.

Raffaella Fico: "Balotelli amore più grande della mia vita"

"Dopo Mario mi sono innamorata altre volte, io credo nell'amore anche se Mario è stato l'amore più grande della mia vita, ero giovanissima, era un amore diverso, negli anni si cresce, si matura, si cerca qualcosa di più solido. Oggi ho delle esigenze diverse, sono una mamma, ho una bambina. Ma si sta benissimo da sole, ho ritrovato la serenità con me stessa", ha spiegato Raffaella Fico al magazine su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.