Real Madrid scatenato, dopo Mbappè prende Franco Mastrantuono la nuova Joya

Real Madrid, accordo con Mastantuono del River Plate, 16enne talento argentino

Il Real Madrid non si ferma a Kylan Mbappè (ufficializzato nei giorni scorsi dopo l'addio al Psg), ma guarda al futuro e ha trovato l'accordo con Franco Mastantuono, 16 anni, gioiello della cantera del River Plate. La notizia rimbalza dalla Spagna anche se, stando al diario madrileno As, il club guidato da Florentino Perez ha già il 'sì' del trequartista (maglia numero 10) sull'ingaggio, resta definire il prezzo del trasferimento con il River.

La società argentina non vuole fare sconti rispetto alla clausola rescissoria da 45 milioni di euro fissata dopo l'ultimo rinnovo di contratto siglato ad aprile. Il Real Madrid è determinato a chiudere l'acquisto per impedire ai club di Premier di portare in Inghilterra il talento argentino. Il suo arrivo a Madrid, comunque, sarebbe previsto al compimento del 18esimo anno d'età per la pre season del 2025-26. Una curiosità: fino a undici anni Mastantuono è stato una promessa del tennis (idolo Nole Djokovic), poi ha scelto il calcio. Giocatore dotato di grande tecnica, la nuova Joya ha Julian Alvarez campione del Manchester City come riferimento.