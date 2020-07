Reggiana, laurea dopo la promozione: il capitano Spanò il calcio

Laurea in Economia aziendale e Management poche ore dopo aver festeggiato la promozione in serie B con la sua Reggiana. Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, lo aveva nominato come "un esempio" per tanti ragazzi. Ora il capitano Alessandro Spano' a soli 26 anni dice addirittura addio calcio per continuare a studiare. Il difensore ha vinto una borsa di studio in una Business school internazionale e questa bella notizia lo ha portato alla decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

Reggiana, la scelta del capitano Spanò: 'L'ho riportata in B, a 26 anni mi ritiro. Voglio studiare'

"Il mio destino si è intrecciato con quello di questa città, mi ha chiesto di fare un viaggio fianco a fianco e accompagnarla in vetta, dove merita. Ce l'abbiamo fatta insieme. Quella finale, come nemmeno nelle migliori sceneggiature, è stata la mia ultima partita. l mio destino è compiuto - ha detto Spanò in una conferenza stampa a Reggio Emilia - Ma ora è arrivato il momento di seguire il cuore: ci sono altre parti di me che sgomitano; è arrivato il momento di prendere un'altra strada che mi porterà lontano dal calcio. Ho ottenuto una borsa di studio in una business school internazionale (vinta diversi mesi fa ma tenuta nascosta a tutti, anche a compagni e società. Sarà un progetto su più anni tra Londra, Shanghai e San Francisco, ndr). Non posso che ringraziare tutti per questa favola. Mi auguro di aver lasciato molto sia in campo che fuori, perché ho ricevuto tantissimo. Vi chiedo solo un favore, continuate a sorridere. Inseguite il vostro vero significato, e vivrete per sempre un sogno".

La sua universita', la Niccolo' Cusano, gli ha fatto gli auguri via Facebook: "Da poco laureato presso la nostra Universita' in Economia Aziendale e Management, il capitano della Reggiana Alessandro Spano' ha deciso di abbandonare il mondo del calcio dopo aver vinto una borsa di studio internazionale. Siamo molto orgogliosi di aver avuto Alessandro tra i nostri studenti e gli auguriamo di raggiungere obiettivi sempre piu' grandi. Ad maiora!".