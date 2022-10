Ribery si ritira dal calcio: ma Scarface resta alla Salernitana

Salernitana, Ribery si ritira dal calcio

Salernitana-Roma del 14 agosto (prima giornata di serie A) sarà l'ultima partita di Franck Ribery.

Secondo "L'Equipe", a 39 anni e mezzo, l'attaccante francese ha deciso di ritirarsi dal calcio: i problemi alle ginocchia che lo tormentano da tempo hanno reso inevitabile questa decisione.

Ribery addio al calcio: ambrasciatore della Salernitana?

Ribery però dovrebbe restare alla Salernitana anche se in altra veste: sbarcato nell'estate 2021 in granata e protagonista della storica salvezza con 23 presenze e 3 assist, dovrebbe rescindere il contratto da calciatore e firmarne uno da ambasciatore del club.

Ribery e il soprannome Scarface

È soprannominato Scarface, appellativo nato durante il suo periodo in Turchia, quando i tifosi del Galatasaray prepararono per Ribery la locandina del film Scarface sostituendolo al protagonista Al Pacino.

Ribery, re al Bayern Monaco. La carriera dell'attaccante francese

Ribery chiude dunque una carriera che lo ha visto indossare le maglie di Brest, Metz, Galatasaray, Marsiglia, Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana. Il suo periodo migliore in Baviera, dove arriva nel 2007: in 12 stagioni colleziona 23 trofei, fra cui 9 campionati e una Champions League nel 2013, anno in cui si piazza al terzo posto nella classifica del Pallone d'Oro. Al termine della stagione 2012-2013, che lo ha visto conquistare da protagonista un prestigioso treble (Bundesliga, Champions League e DFB Pokal), è stato nominato UEFA Best Player in Europe, davanti a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e miglior giocatore dell'anno ai Globe Soccer Awards.

Conta 81 presenze e 16 gol con la nazionale francese, con cui si è laureato vice-campione del mondo al mondiale del 2006. Con i Bleus Ribery ha preso parte a due campionati del mondo (2006 e 2010) e a due campionati d'Europa (2008 e 2012).