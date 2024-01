Rivera perde la causa vs Milan: i suoi cimeli restano al Museo di San Siro

Gianni Rivera perde contro il Milan: i suoi cimeli rimarranno nel museo di San Siro

Gianni Rivera ha perso la sua causa contro il Milan: i suoi cimeli dell'ex capitano e leggenda rossonera resteranno in esposizione al museo di San Siro. La Cassazione, come riportato da Il Giorno, ha deciso dopo che l'ex numero 10 del Diavolo aveva rivendicato il possesso di un busto, una maglietta e di immagini e oggetti della sua carriera con il Diavolo. Gianni Rivera aveva chiesto anche un risarcimento danni "per l’utilizzazione abusiva della sua immagine".

Se in primo grado era stata data ragione a Rivera con il Milan condannato a una multa di 200.000 euro, la sentenza è stata ribaltata in Appello. Si è poi arrivati in Cassazione, dove la sentenza è stata confermata in favore del club rossonero. Secondo i giudici l'esposizione dei cimeli di Rivera non è strumentalizzata ad altri fonti di guadagne, ha scopo didattico e il prezzo del biglietto di 7 euro non è eccessivo e in linea con l'offerta dell'intero museo. Quei cimeli hanno uno scopo culturale, ovverosia «far rivivere ai tifosi la gloria dei campioni del passato», senza considerare le finalità didattiche, «posto che i più giovani non conoscono la maggior parte di quei campioni per diretta esperienza, e dunque la mostra serve a farglieli conoscere indirettamente».