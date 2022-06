Rivoluzione nel calcio, trans liberi di scegliere tra tornei di uomini o donne

Germania, la Federcalcio sarà inflessibile sulle discriminazioni

Nel calcio è in arrivo una rivoluzione destinata a segnare un passaggio storico per questo sport. La notizia arriva dalla Germania e fa già molto discutere. Le persone transgender, - si legge sul Giornale - a partire dalla prossima stagione: 2022-2023, potranno scegliere se iscriversi a tornei di calcio maschili o femminili. La nuova norma, per ora, non è aperta al professionismo, quindi non si vedranno in Bundesliga casi del genere. Ma nel prossimo futuro la norma potrebbe essere estesa a tutti i campionati. A voi la scelta, ha specificato il nuovo regolamento del calcio tedesco che andrà in vigore dalla prossima stagione. E nel caso vogliate cambiare squadra, una volta provato, liberi di farlo.

I tedeschi - prosegue il Giornale - hanno dato precedenza al diritto umano di fare sport rispetto alla preoccupazione del creare disparità competitive: per esempio rispetto al resto del movimento femminile. È anche vero che tali disparità competitive sono più evidenti nelle gare individuali rispetto a quelle di squadra dove, si sostiene, vince la squadra non il singolo. La Federcalcio tedesca sarà inflessibile nel vigilare, attraverso ufficiali antiviolenza e antidiscriminazione, che i diritti di chi vuole competere vengano rispettati.