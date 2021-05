Roma: Mourinho nuovo allenatore. Lo Special: "Daje Roma". Titolo vola in Borsa

AS ROMA TORNA AGLI SCAMBI IN BORSA E AVANZA DEL 20,8%

Finita la fase di asta di volatilità con un rialzo teorico dell'11,7%, l'As Roma riprende le negoziazioni in Borsa di Milano e sale del 20,8% a 0,31 euro. E' l'effetto Josè Mourinho sul titolo del club giallorosso, che meno di un'ora fa ha annunciato la sua nomina ad allenatore della squadra.

José Mourinho nuova allenatore della Roma. L'ex mister dell'Inter che vinse de Triplete (e recentemente sulla panchina del Tottenham) prenderà il posto di Paulo Fonseca nella prossima stagione. Un annuncio clamoroso, tutto lasciava pensare che sarebbe stato Maurizio Sarri il tecnico giallorosso per la prossima stagione. Invece dal clindro dei Friedkin esce lo Special One. Queste le parole di dei proprietari della Roma:

"Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club".

“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!".

Paulo Fonseca lascerà la Roma a fine stagione. L'addio alla panchina giallorossa arriva con un annuncio del club dei Friedkin. Il tecnico portoghese aveva firmato un contratto biennale con i giallorossi nell'estate del 2019 arrivando dallo Shakhtar Donetsk, dove aveva conquistato Coppa e Campionato in tutte le tre stagioni in cui ha guidato il club ucraino.

"A nome di tutti all'AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni -ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club-. Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà''. Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva, ha aggiunto: ''Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni''. Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo consapevoli dei diversi elementi positivi che ci ha lasciato e che continueranno ad aiutarci nella nostra crescita, come i tanti giovani di talento che ha incoraggiato e migliorato e i nostri progressi in Europa League in questa stagione. Alla Roma stiamo cercando di costruire un percorso verso il successo e sono sicuro che Paulo abbia svolto il suo ruolo in questo processo''.