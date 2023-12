Roma-Mourinho addio e niente rinnovo? I Friedkin... Rumors

Roma, Mourinho e il rinnovo: i Friedkin non hanno fretta

"Io voglio restare alla Roma, se non accadrà non sarà per una mia decisione", ha detto José Mourinho dopo la sconfitta di Bologna. Il contratto dello Special One scade a fine stagione e per ora nulla si muove sul fronte rinnovo. Secondo Sky Sport, le parole dell'allenatore portoghese "non spostano di un centimetro le posizioni dei protagonisti della vicenda: i Friedkin non prendono decisioni di pancia, non è nel loro stile. Apprezzano i risultati del botteghino, con la tifoseria indubbiamente trascinata dall’effetto Mourinho ma non basta: valutano i fatti e i risultati, senza fretta (la partecipazione alla prossima ricchissima Champions, per esempio, un torneo che segnerà un confine netto in termini di ricavi tra chi ne starà dentro e chi fuori)".

Mourinho rinnnovo? Rosella Sensi: 'Da Roma non freddezza, club giustamente non parla'

"Apprezzo le parole del mister, auspico il proseguimento del contratto di Mourinho alla Roma e ho apprezzato le sua parole in conferenza stampa domenica". Lo dice Rosella Sensi all'Adnkronos, tornando sul prolungamento del portoghese con il club di cui è stata presidente. Quanto alla non immediata risposta della Roma, "io non ho letto di questa freddezza di cui si scrive. Quello che dicono i giornali è una cosa, quello che giustamente la proprietà non dice è un'altra".

Sensi, sui suoi social, aveva già mostrato domenica sera di apprezzare le parole di Mourinho subito dopo il 2-0 subito a casa del Bologna: "mi auguro che quello che ha detto porti a risultati importanti, che possa permettere alla Roma di avere maggiori sicurezze. Vuol dire che crede nel nostro progetto che ama questa piazza e ha capito lo spirito di noi romanisti. Nonostante la sconfitta di oggi, penso che Mourinho sia il vero valore aggiunto di questa squadra. Lo ha dimostrato portandoci a due finali, lo fa valere in ogni difesa pubblica della nostra Roma. E il fatto che non voglia abbandonarci può essere la spinta in più.

Mourinho-Roma, rinnovo o addio? Viola: "Deve rinnovare, lui fondamentale per vincere uno scudetto'

"Il romanista vuole uno scudetto nei tempi più brevi possibile: Mourinho può essere fondamentale per questo ritorno ai successi di un tempo. Altrimenti la società rischia: se non restasse lui la Roma dovrebbe trovare uno di altissimo livello, sennò uno suggerito da Thiago Pinto lo fanno a fette in 30 secondi". Lo dice all'Adnkronos Ettore Viola, figlio di Dino. "Parlo come uomo di calcio che ha avuto come maestro il grande presidente Viola: alla Roma serve un allenatore carismatico, che invogli i giocatori a venire al club, che dialoghi con il presidente, che sia di gradimento ai tifosi buoni: Mourinho ha tutte queste caratteristiche. E oltretutto fa da ombrello alla società: piace a tutti, è idolatrato dai tifosi: che rimanga a suo piacimento. Però bisogna avere dei giocatori".

"Trapattoni vinse mille scudetti con la Juve, poi andò a Cagliari e non aveva nessun giocatore di livello. Un allenatore non può sanare da medico giocatori che si strappano con molta facilità, o trovare giocatori a parametro zero. Inoltre, una volta confermato Mourinho mi piacerebbe che ci fossero più giocatori italiani in quantità importante, perché il successo delle società è anche nei vivai".