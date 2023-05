Roma, Mourinho scontento e irritato dal mercato: l'allenatore verso l'addio

Mourinho verso l'addio alla Roma

Mourinho verso l’addio alla Roma. Fonti di altissimo livello vicine al club capitolino hanno raccontato ad Affaritaliani.it il dramma che starebbe vivendo l’allenatore giallorosso. Secondo le voci, Mourinho in questo momento sarebbe molto scontento della gestione Friedkin e del Direttore sportivo Thiago Pinto e sarebbe a un passo dal lasciare il club. Diverse le motivazioni.

In primo luogo, il mercato fortemente carente condito dalle promesse di due anni fa ormai disattese. Poi, il tecnico portoghese si sentirebbe abbandonato a difendere la squadra dalle critiche senza il sostegno della società. E, infine, Mourinho rimprovererebbe ai dirigenti di aver lasciato cadere le richieste di un incontro, in modo da poter decidere sul proprio futuro.

Una partita delicata, questa, per i padroni della Roma. Il portoghese, infatti, in meno di due anni è riuscito a compattare la tifoseria come non accadeva da tempo e dal suo arrivo le vendite dei biglietti sono aumentate esponenzialmente raggiungendo spesso il sold-out all’Olimpico e rimpinguando le tasse della società.