Mourinho-Psg, bomba di mercato servita. Tifosi della Roma tremano. Retroscena

Mourinho, assalto Psg all'allenatore della Roma

Il Paris Saint-Germain valuta l'ipotesi Jose Mourinho come sostituto di Christophe Galtier, secondo l'emittente francese Rmc Sport. Stando a queste indiscrezioni l'entourage dell'allenatore della Roma ha negato qualsiasi trattativa diretta, ma il consigliere del Psg Luis Campos ha avuto colloqui con l'agente dell'allenatore, Jorge Mendes.

Mourinho-Psg? Galtier verso l'esonero a fine stagione

Campos ritiene che il due volte vincitore della Champions League sia il candidato perfetto per guidare il Psg verso il trofeo che il Paris Saint Germain insegue da anni. Una prosecuzione del mandato di Galtier nel club parigino è improbabile, dopo le eliminazioni anticipate dalla Champions League (ottavi di finale contro il Bayern Monaco dopo aver chiuso il girone secondi dietro al Benfica, situazione che ha complicato i sorteggi successivi) e dalla Coppa di Francia (fuori agli ottavi contro l'Olympique Marsiglia di Igor Tudor: 2-1), anche se dovesse vincere la Ligue1 (traguardo vicino: +6 sul Lens e +8 sul Marsiglia a quattro giornate dalla fine).

Mourinho-Psg, la proposta d'ingaggio per strapparlo alla Roma

José Mourinho secondo i rumors di queste ore al Psg troverebbe un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione con mano libera sul mercato per costruire un dream team da mandare all'assalto della Champions.

Mourinho-Psg, Special One e il contratto con la Roma

Josè Mourinho, invece, ha un contratto con la Roma fino al 2024. L'anno scorso ha portato la squadra al titolo di Conference League e in questa stagione i giallorossi sono arrivati, al momento, alle semifinali di Europa League dove giocheranno giovedì l'andata contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Mourinho-Roma, le chiavi di Mendes e del Psg per portare lo Special One a Parigi

Jorge Mendes dovrà però cercare la chiava giusta per portare Mourinho da Roma a Parigi. L'agente portoghese va però ricordato che ha in procura diversi giocatori del Paris Saint-Germain (Warren Zaïre Emery a Renato Sanches, ma anche Vitinha, Danilo Pereira, El Chadaille Bitshiabu) e potrebbe avere le chiavi giuste per il passaggio dello Special One dalla capitale italiana a quella francese.

Quest'anno dal Psg alla Roma era arrivato in prestito l'olandese Wijnaldum (la prossima stagione potrebbe restare a Roma solo con un rinnovo a costo zero, troppi gli 8 milioni di riscatto e i 10 di ingaggio).

In queste ore si è parlato anche del possibile addio di Marco Verratti al Psg dopo 11 anni sotto la Tour Eiffel (qui dove potrebbe andare a giocare il centrocampista se dovesse lasciare Parigi).

