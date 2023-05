Verratti-Psg addio? Juventus pronta e... Calciomercato retroscena

Verratti-Psg addio a fine stagione? Indiscrezioni dalla Francia

Marco Verratti potrebbe lasciare Parigi dopo 11 anni con la maglia del Psg (che intanto ha battuto 3-1 sul campo del Troyes: 6 punti di vantaggio sul Lens - vincitore dello scontro diretto col Marsiglia di Tudor - a 4 giornate dalla fine). Il centrocampista ha un contratto con il club francese fino al 2026, rinnovato a fine dicembre, ma in estate non è escluso l'addio (in queste ore tra l'altro sono tornare forti anche le voci del possibile divorzio tra Neymar e il Paris Saint Germain). Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il presidente Al Khelaifi non vorrebbe che partisse, mentre il ds Campos sarebbe più possibilista e potrebbe sondare le offerte per il calciatore della nazionale italiana.

Verratti-Psg, sirene arabe e americane, ma lui...

Stando all'Equipe dall'Arabia Saudita potrebbe arrivare un'offerta importante per lui dopo aver preso Cristiano Ronaldo e con le voci sul sogno Messi (anche se per la Pulce prima potrebbe esserci il passaggio al Newcastle in caso di non ritorno al Barcellona), ma "Verratti non sembra eccitato, a brevissimo termine, da questa prospettiva". Anche l'Inter Miami di Beckham sta pensando all'ex centrocampista del Pescara. La sensazione è che, se mai il campione italiano dovesse lasciare il Psg in estate, sarebbe solo per un top club.

Verratti-Psg: Real Madrid, Juventus e... le ipotesi sul futuro del centrocampista italiano

Indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni lo hanno accostato anche al Real Madrid. Su questa ipotesi torna proprio l'Equipé sottolineando che il club merengue "sarebbe una 'porta d’uscita' ideale. Il legame tra Carlo Ancelotti e Verratti non si è mai spezzato. E il tecnico ama il gioco italiano. Ma ci sono almeno due ostacoli: Ancelotti sarà ancora sulla panchina del Real il prossimo anno? E’ tutt’altro che sicuro…. E, data la densità in questo settore di gioco all’interno del club madrileno, ha senso reclutare Verratti?”.

In questi giorni sono circolate indiscrezioni che vedono la Juventus sulle tracce di Verratti (con l'Inter alla finestra e l'Equipè) allarga un eventuale scenario di mercato anche al Milan, ma con poca convinzione: "L’Italia – con Juventus e Milan – potrebbe essere un mercato naturale per l’internazionale, ma questi club avranno le risorse finanziarie? Non ne siamo sicuri"