Messi sospeso dal Psg: clamorosa decisione e rottura definitiva. Futuro? Barcellona o Newcastle

Messi sospeso dal Psg per il viaggio in Arabia Saudita

Lionel Messi sospeso dal Paris Saint-Germain: il club francese secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia (AFP ha confermato la sanzione disciplinare direttamente da fonti interne al club), avrebbe deciso di escludere la Pulce dalle convocazioni di Christophe Galtier per due settimane dopo il suo viaggio non autorizzato in Arabia Saudita.

Il fuoriclasse argentino è volato Riyad il giorno dopo la dura sconfitta casalinga incassata dalla capolista della Ligue 1 contro il Lorient (1-3 e Marsiglia che risale a cinque punti a cinque giornate dalla fine) e la proprietà (qatariota) del Psg ha deciso di sospenderlo e multarlo. Il motivo è probabilmente il suo contratto come ambasciatore del turismo del paese. La Pulce salterà le prossime due partite del PSG, a Troyes questa domenica, e contro l'Ajaccio sabato 13 maggio. L'Equipe dà già per certo che il contratto di Messi non sarà rinnovato.

Messi-Psg addio a fine stagione. Barcellona chiama la Pulce. Newcastle vuole Leo: Champions e poi Arabia Saudita

Il suo futuro? Il capitano dell'Argentina campione del mondo spera di tornare al Barcellona. Se non dovesse trovarsi la quadra economica (il diez non costa nulla di cartellino, ma l'ingaggio è pesante: difficile per il Barça riuscire a riprenderlo) per vestire nuovamente la maglia blaugrana potrebbe decidere di accettare le offerte da mille e una notte provenienti proprio dall'Arabia Saudita (lo vuole l'Al-Hilal si parla di 200-250 milioni a stagione per andare a sfidare l'eterno rivale Cristiano Ronaldo).

LIONEL MESSI (Lapresse)



Attenti alla pista Newcastle, molto concreta. La proprieta del club inglese è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita (Pif) che lo vorrebbe come giocatore simbolo per la squadra che dovrebbe giocare la prossima Champions League: una o due stagioni in Premier e poi chiusura nel campionato arabo. Più sullo sfondo l'ipotesi che Messi possa decidere di lasciare l'Europa per un'esperienza nella Mls americana.