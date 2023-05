Real Madrid, addio ad Ancelotti? Perez ha in mente il nuovo allenatore

Ancelotti vince la Coppa del Re: i trionfi di Carletto al ritorno come allenatore del Real Madrid

"Non voglio saperne più niente, ha un contratto e siamo contenti". Florentino Perez - dopo la vittoria di Coppa del Re contro l'Osasuna (2-1 doppietta di Rodrygo) - blinda Carlo Ancelotti e chiude le voci di addio dell'allenatore di Reggiolo al Real Madrid per andare sulla panchina del Brasile a caccia dell'ultimo grande trofeo che manca all'ex Milan da mister: la Coppa del Mondo di calcio (che la Seleçao non vince dal 2022).

Intanto, in 475 giorni Ancelotti ha vinto Liga, Champions League, Copa del Rey, Mondiale per Club e le Supercoppe, d’Europa e di Spagna.

Allenatore (che ha fine partita ha cantato "Hala Madrid" con i tifosi) e presidente si sono abbracciati a lungo dopo la vittoria del Real Madrid e la speranza di Florentino Perez è che Ancelotti resti alla guida dei blancos anche per la prossima stagione.

Real Madrid festeggia la vittoria in Coppa del Re: 2-1 contro l'Osasuna in Finale (foto Lapresse)



Ednaldo Rodrigues, presidente della federcalcio brasiliana, nei giorni scorsi però ha detto che Carletto è il candidato numero uno per la panchina della Seleção: “È inutile nascondersi”.

Di sicuro sino a quando il Real Madrid sarà in corsa in Champions League (semifinale contro il Manchester City di Guardiola) non si muoverà nulla. I discorsi sono rinviati a fine stagione.

Ancelotti, addio al Real Madrid? Piace Xabi Alonso del Bayer Leverkusen (obiettivo anche dal Tottenham)

In caso di separazione tra le Merengues e Ancelotti, il presidente blanco si sta guardando intorno per cercare un eventuale sostituto: stando alle prime indiscrezioni è rimasto piacevolmente colpito dal lavoro di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen (semifinalista di Europa League contro la Roma). L'allenatore spagnolo ed ex centrocampista del Real Madrid (oltre che di Liverpool e Bayern Monaco) però ha altri estimatori: su di lui in prima fila c'è il Tottenham, a caccia di un sostituto di Antonio Conte (attualmente alla guida della squadra londinese c'è Ryan Mason che traghetterà la squadra sino al termine della stagione) e, secondo quanto si racconta oltremanica, il presidente degli Spurd Daniel Levy sarebbe pronto a pagare un anno di stipendio anticipato per strapparlo al club tedesco.