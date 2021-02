Roma-New Balance: è fatta. I giallorossi dicono addio a Nike. I dettagli

Roma-New Balance: è fatta. I giallorossi dicono addio a Nike

La Roma sarà la prima squadra italiana a vestire New Balance. Il marchio di Boston sostituisce Nike in qualita' di sponsor tecnico della societa' giallorossa a partire dalla prossima stagione.

Roma: New Balance nuovo sponsor tecnico dal 2021/22

La Roma ha ufficializzato la "nuova sponsorship con New Balance, che vedra' il brand sportivo di fama internazionale diventare Club's Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato. Il lancio della partnership e' stato accompagnato da una corsa virtuale lungo le strade della Capitale. La Roma e New Balance hanno infatti annunciato l'inizio della collaborazione attraverso uno speciale gioco in realta' aumentata utilizzabile su Instagram - sottolinea il club in una nota -. Il filtro permette ai tifosi giallorossi di tutto il mondo di essere parte attiva dell'annuncio correndo virtualmente per le strade di Roma mentre collezionano I loghi dei due brand, svelando cosi' la nuova partnership".

Roma-New Balance, giallorossi prima squadra italiana a indossare le maglie del brand americano

"Questo accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di crescita del club. New Balance e' riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunita' di sviluppo per il nostro brand", ha spiegato Guido Fienga, CEO della Roma. "Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l'ora di vedere gli atleti della Roma indossare le nuove divise".

La Roma sara' la prima squadra italiana a indossare maglie New Balance (che in Europa firma già le maglie di club come Porto, Athletic Bilbao, Lilla e Nantes), "Siamo felici di accogliere l'AS Roma nella famiglia NEW BALANCE. Si tratta di qualcosa di piu' di un club di calcio - ha commentato Kenny McCallum, general manager del brand di Boston -. I giallorossi hanno uno stile senza eguali in questo sport, avendo dimostrato uno spiccato senso di responsabilita' sociale e di comunita'. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il club, al fine di portare il nostro approccio innovativo nel design dei kit e nello sviluppo del bellissimo mondo del calcio".

Roma-New Balance, l'accordo

Come parte dell'accordo pluriennale, i prodotti AS Roma saranno venduti negli store New Balance in tutto il mondo. Per i giallorossi un accordo di circa 3,5 milioni di euro a stagione leggermente più basso rispetto a quello con Nike, ma con royalties molto più alte rispetto a quelle del contratto precedente: 40%, contro una forbice tra il 7 e il 12%.