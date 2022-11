Ronaldo ai Mondiali 2022 in Qatar e Georgina Rodriguez mozzafiato a Las Vegas

Ronaldo star ai Mondiali 2022 in Qatar e Georgina Rodriguez incanta Las Vegas

Cristiano Ronaldo è in Qatar per partecipare ai Mondiali 2022 di calcio con il Portogallo (e, tra il serio e il faceto, CR7 ha detto che si ritirerà dopo la Coppa del Mondo se...) per dare la caccia all'unico grande trofeo che manca in una carriera leggendaria, Georgina Rodriguez nel frattempo ha letteralmente incantato Las Vegas con la sua bellezza e in un fascino unico.





Georgina Rodriguez, look mozzafiato a Las Vegas

La compagna di Cristiano Ronaldo, ha sfilato prima sul red carpet dell'evento 'Person of the Year' organizzato ogni anno dalla Latin Recording Academy e poi, soprattutto è stata una delle star ai prestigiosissimi Latin Grammy Awards. Applausi per Georgina Rodriguez. L'evento ha visto anche il nostro Paese protagonista: a condurlo infatti c'era Laura Pausini (lei che in carriera ha avuto tredici nomination e quattro statuette alzate): "Da italiana un orgoglio fortissimo", le parole della cantante di Faenza.