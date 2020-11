San Paolo meta di pellegrinaggio: stadio di Napoli sarà intitolato a Maradona

Lo stadio SAN PAOLO è diventato meta di una sorta di meta di pellegrinaggio per i tifosi del Napoli scossi ieri pomeriggio dalla notizia della morte di Diego Armando Maradona. L'omaggio all'esterno della Curva B, settore dello stadio storicamente riservato all'ala più calda del tifo partenopeo, è proseguito fino a tarda notte: sotto un enorme striscione con il volto di Maradona posto sull'anello superiore della curva e rivolto verso il piazzale esterno, in tanti hanno portato sciarpe azzurre, foto, fiori, mentre dei lumini sono stati disposti a terra in modo da formare il numero 10, maglia indossata dal campione argentino e che il Napoli ha ritirato in suo onore.

Anche questa mattina prosegue l'omaggio dei napoletani per il campione morto ieri a 60 anni. Nel pomeriggio è annunciata una fiaccolata all'esterno dello stadio, all'interno del quale stasera il Napoli giocherà una partita di Europa League contro i croati del Rijeka. L'intenzione espressa dal Comune di Napoli è quella di ribattezzare lo stadio SAN PAOLO di Fuorigrotta in stadio Diego Armando Maradona.

MARADONA. FERETRO ALLA CASA ROSADA,VISITE FAMILIARI E COMPAGNI

Il feretro di Diego Armando MARADONA alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale di Buenos Aires immediatamente messo a disposizione dal presidente argentino Alberto Fernandez e dove 10 anni fa il popolo diede l'ultimo saluto all'ex leader del Paese, Nestor Kirchner. Seguendo un protocollo di misure anti-Covid, la camera ardente sara' aperta dalle 6 (le 10 in Italia) alle 16 di Buenos Aires, ma gia' all'alba, riferisce il Clarin, in una cerimonia privata i familiari (Claudia Villafane e le figlie Dalma e Gianinna le prime ad arrivare) e gli amici piu' stretti hanno fatto visita al feretro del Pibe de Oro. Presenti Carlos Tevez, Martin Palermo, l'ex agente Guillermo Coppola e molti dei campioni del mondo del 1986 come Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti e altri che hanno voluto salutare "il capitano". Presente anche lo storico massaggiatore dell'Albiceleste, Victor Galindez, e il presidente federale Chiqui Tapia. Il primo ad arrivare, secondo il Clarin, il portiere dell'Argentina vice-campione del mondo del 1990, Sergio Goycochea. L'apertura della camera ardente al pubblico, per volere della famiglia, sara' di breve durata, dalle 6 alle 16 e non di 48 ore come si pensava nelle prime ore dopo la morte del "Diez".