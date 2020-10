Sarri-Juventus, prove di rescissione. Un grande club lo vuole...

Sarri-Juventus, prove di rescissione

La trattativa tra Maurizio Sarri e la Juventus per una rescissione va avanti. In ballo i 5,4 milioni in ballo per questa stagione (i primi 600mila euro sono stati pagati) più i 2,5 mln della prossima (la penale che la Juve dovrebbe pagare in caso di mancato rispetto del terzo anno di contratto). Un divorzio anticipato tra le parti - dopo l'esonero dello scorso agosto a poche ore dall'eliminazione in Champions League contro il Lione, ma anche con lo scudetto vinto - non è per forza imminente, ma le parti sono allertate. Molto dipenderà dalle offerte che riceverà sul suo tavolo Sarri.

Sarri-Juventus addio: ipotesi Roma

La voglia di tornare in panchina c'è, ora tocca alle pretendenti. O aspiranti pretendenti. In queste settimane si è parlato di sondaggi della Roma: Paulo Fonseca al momento non si tocca e i 7 punti nelle prime 4 giornate (avendo anche già affrontato la Juventus) non hanno indebolito la sua posizione (con il 5-2 ai danni del Benevento in questo ultimo turno). Ma tra Sarri e Max Allegri, radiomercato getta ombre sulla panchina giallorossa da inizio stagione.

Sarri-Juventus addio: idea Fiorentina. Iachini in bilico

E poi c'è la Fiorentina, reduce da un pareggio (2-2 contro lo Spezia), arrivato dopo due sconfitte (Inter 4-3 e 1-2 con la Sampdoria): Iachini non è saldo e la viola è nel cuore di Sarri. Rocco Commisso non può in questo momento far follie, ma se la situazione dovesse precipitare con l'attuale allenatore, potrebbe mettere sul piatto un contratto triennale per spalmare l'attuale ingaggio che pende tra Sarri e la Juventus. Per Iachini vietato perdere contro l'Udinese nel prossimo turno di campionato...