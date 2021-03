Scoppia il caso Lukaku, richiesta shock dello United: "Vogliamo due big"

Il Manchester United avrebbe richiesto all'Inter due dei big in rosa a causa di una scadenza non rispettata legata al contratto di cessione di Lukaku

Romelu Lukaku è il volto dell'Inter di Antonio Conte. L'attaccante belga con i suoi 18 gol e 6 assist in 24 partite ha trascinato i nerazzurri in vetta al campionato ma la sua permanenza a Milano non è così scontata come si pensava fino a qualche mese fa. Lukaku è stato acquistato dal Manchester United per una cifra vicina ai 75 milioni di euro dilazionata su più rate e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sarebbe sorto un problema relativo al pagamento.

Inter, scoppia il caso Lukaku: i nerazurri non rispettano le scadenze di pagamento e rischiano di perdere il centravanti

Il Manchester United per cedere Lukaku all'Inter ha preteso di inserire nel contratto una clausola per cui, nel caso non venga rispettata una delle diverse scadenze di pagamento previste, il club meneghino diventerebbe automaticamente debitore nei confronti dei Red Devils di tutta la cifra che rimarrebbe da saldare. A quanto pare negli ultimi giorni non sarebbe saltata una rata ma un bonus nei confronti dello United, che sarebbe dovuto essere versato entro un certo lasso di tempo. L'Inter, probabilmente a causa della riforma societaria apportata da Suning (che potrebbe portare a una cessione della maggioranza) non avrebbe provveduto al pagamento in tempo utile.

Manchester United: "Non potete pagare Lukaku? Vogliamo Skriniar e Lautaro"

Pare che il debito dell'Inter nei confronti del Manchester United a causa di questi vincoli contrattuali sarebbe di circa 50 milioni di euro. Il club inglese quindi come forma di compensazione avrebbe richiesto di ottenere in cambio Milan Skriniar e Lautaro Martinez. Al momento non è possibile sapere se si tratti di una richiesta concreta o di una mossa per spingere l'Inter ad accelerare il pagamento del bonus incriminato. Ulteriori novità dovrebbero arrivare entro al fine del mese.