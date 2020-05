Serie A, Giuseppe Conte: "Ripresa campionato? Serve qualche garanzia in più"

"Per avventurarsi a fare una data per la ripresa del campionato bisogna avere qualche garanzia in piu' che in questo momento non c'e'", lo ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (che ha dato l'ok per la ripresa degli allenamenti delle varie squadre) in conferenza stampa.

La serie A dovrebbe ripartire attorno a metà giugno (nei giorni scorsi si è ipotizzata la data del 13), ma non è ancora il momento di ufficializzare una data si ripresa. Molto dipenderà dal trend del contagio e dall'intesa sul protocollo tra il Comitato Tecnico Scientifico e i vertici del calcio italiano.

"Il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport, e' molto responsabile come tutto il Governo - ha aggiunto Giuseppe Conte - Bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per la ripresa del campionato, non solo di calcio, in condizioni di massima sicurezza".

Proprio Spadafora nella giornata di venerdì aveva fatto qualche apertura in tema di protocollo. "Vediamo con l'evoluzione che ci sarà nei prossimi dieci giorni quando dal 18 ci sarà la vera riapertura. Se la curva del contagio lo consente massima disponibilità a rivedere la norma sulla quarantena (di squadra, ndr). No all'ostruzionismo".