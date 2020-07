Serie A, ufficiale il nuovo pallone 2020-21: le immagini

Lega di Serie A e Nike hanno annunciato oggi, giovedì 23 luglio, il nuovo pallone che verrà utilizzato a partire dalla prossima stagione. "Nike Flight Serie A è il nuovo pallone ufficiale della Serie A TIM e sarà utilizzato nel corso della stagione 2020-2021 sui campi di Serie A TIM, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera TIM", scrive la Lega sul suo sito. "Nike Flight, il nuovo pallone Nike che affronta gli aspetti imprevedibili dell'aerodinamica attraverso un design rivoluzionario, è il risultato di otto anni di ricerca sul miglioramento della stabilità del volo del pallone da CALCIO da parte del Nike Equipment Innovation Lab. Nei test svolti dagli ingegneri del Lab sono stati coinvolti oltre 800 atleti professionisti che con le loro indicazioni sono stati fondamentali per arrivare al risultato finale. La nuova tecnologia aerodinamica Nike AerowSculpt, grazie ai solchi presenti sulla superficie del pallone, riduce le oscillazioni e garantisce una traiettoria più stabile del 30% rispetto al suo predecessore Nike".

"Il design presenta inoltre l'inchiostro 3D Nike ACC (All Conditions Control). Introdotto nel 2014, ACC aiuta a garantire un grip ottimale in condizioni di asciutto e bagnato. Nel pallone Nike Flight l'inchiostro è stato utilizzato anche per la creazione di micro lembi disposti lungo il design di Nike AerowSculpt che ottimizzano ulteriormente la stabilità aerodinamica". "Nike Flight presenta una struttura a quattro pannelli termosaldati, senza cuciture, che oltre ad influenzare il modo in cui il pallone vola, permette prestazioni e tocco migliori. Nike Flight Serie A è caratterizzato da inserti di colore blu e giallo su base bianca e presenta il logo della Serie A TIM. Lo 'swoosh'' stilizzato e altri dettagli sono invece di colore rosso. Oltre al principale campionato italiano, Nike Flight sarà presente anche sui campi di Premier League inglese e la Prem'er - Liga Russa. Nike Flight Ball - Serie A TIM Official Ball sarà disponibile dal 23 Luglio su Nike.com e presso rivenditori selezionati"