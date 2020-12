Serie B, risultati 12° giornata: pari nel big match di Salerno e l'Empoli..

Nel big match del turno infrasettimanale di Serie B, la Salernitana pareggia 1-1 in casa contro il Lecce e perde la testa della classifica. Altra prestazione incerta per i ragazzi di Castori dopo la sconfitta a Brescia. E' la rete di Capezzi all'11' del primo tempo a sbloccare l'incontro, nella ripresa il pareggio di Mancosu su calcio di rigore. Ne approfitta l'Empoli, che stende 1-0 la Cremonese grazie al gran gol di Stulac, conquista il secondo successo di fila e scavalca la Salernitana in testa alla graduatoria di B. La formazione di Dionisi è prima con 26 punti.

SERIE B, MONZA SUPER: DOPPIETTA BOATENG E 5 GOL ALL’ENTELLA

Vittoria rotonda per il Monza che ha segnato 5 gol all’Entella. Protagonista Kevin Prince Boateng con una doppietta. Nella ripresa, gol di Dany Mota e doppietta di Sampirisi per il definitivo 5-0.