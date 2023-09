Sharapova-Djokovic, retroscena inaspettato: "Mi chiese una cosa imbarazzante"

Djokovic-Sharapova, il retroscena che non ti aspetti: "Quella volta a cena..."

Novak Djokovic e Maria Sharapova oltre ad essere due icone del tennis, sono legati anche da una grande amicizia. Come scrive il Corriere dello Sport, mentre il campione serbo è impegnato nella Ryder Cup, l'ex tennista russa ha svelato un particolare retroscena sul loro passato durante l'ultimo podcast di Rennae Stubbs Maria.

Sharapova, ex numero uno del ranking Wta e con 5 titoli Slam in carriera, ha raccontato una storia su Djokovic: "Avevamo vinto il nostro primo torneo del Grande Slam, lui era giovanissimo e non era ancora il campione che è adesso. Come scrive il Corriere dello Sport, durante una esibizione ad Indian Wells lui mi propose una scommessa: una sfida tra noi due, se avesse vinto lui saremmo andati a cena insieme. Io accettai, e alla fine vinse lui". Poi, però, aggiunge: "Siamo andati a cena, ed è stato imbarazzante: lui mi ha chiesto una foto e sono scoppiata a ridere".