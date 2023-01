Shiffrin "quota 83": Mikaela leggenda. Her Majesty meglio di Lindsay Vonn

Mikaela Shiffrin supera Lindsay Vonn: 83 vittoria in Coppa del Mondo di sci

Mikaela Shiffrin è la sciatrice più vincente di sempre: la fuoriclasse americana, con la vittoria nello Slalom Gigante sulla pista Erta di Plan de Corones, ha staccato Lindsey Vonn e raggiunge quota 83 vittorie, uno in più della connazionale.

Mikaela Shiffrin mette nel mirino Stenmark

Il prossimo obiettivo di Her Majesty? Il record assoluto, che detiene, probabilmente ancora per poco, il leggendario Ingemar Stenmark, che vinse 86 gare nella Coppa del Mondo di sci (tra il 1974 e il 1989).

Mikaela Shiffrin, leggenda della sci

Mikaela Shiffrin ha vinto il Gigante di Plan de Corones davanti a una straordinaria Lara Gut Behrami e alla campionessa azzurra Federica Brignone (che centra il podio numero 53 in carriera). Marta Bassino, dopo una prima manche poco all'attacco, chiusa al decimo posto, nella seconda non riesce a rimontare posizioni a causa di un errore nel finale, a 2"60 da Mikaela Shiffrin che strappa proprio all'italiana il pettorale rosso di leader di specialità (500 punti contro i 451 dell'azzurra e i 437 di Lara Gut). La fuoriclasse statunitense - fidanzata con Aleksander Aamodt Kilde (vincitore di una Coppa del Mondo generale, di una Coppa del Mondo di discesa libera, di due Coppe del Mondo di supergigante) - ha già ipotecato anche la vittoria in Coppa del Mondo Generale (sarà la quinta) dove guida con 1417 punti davanti a Gut (861), Vlhova (846) e Federica Brignone quarta a quota 656.