Silvio Berlusconi, debutta in Serie D il ragazzo con il nome del Cavaliere

Silvio Berlusconi, il ragazzo ghanese chiamato così dal padre in segno di gratitudine debutta in Serie D

Silvio Berlusconi Boahene fa il suo debutto nella Virtus Castelfranco. Ebbene sì, un uomo originario del Ghana ha chiamato suo figlio Silvio Berlusconi. Centrocampista classe 2005, il papà Anthony gli diede il nome del Cavaliere in segno di gratitudine per il permesso di soggiorno. Per lui papà Anthony sognava un futuro in politica, ma l'adolescente ha intrapreso la carriera sportiva.

Il metalmeccanico Anthony Boahene, padre di quattro figli, vive a Modena. Lì, nel 2005, decise di chiamare il figlio come l'allora premier Silvio Berlusconi. “Tifa Milan e crede che il premier sia suo nonno: quando lo vede in televisione impazzisce”, ha raccontato il papà.

Innamoratosi dell'Italia nel 2002, come scrive Leggo, vive due anni a Palermo, dove arriva come cantante, nome d'arte B. Brown, del genere hip-life, un genere di musica tra religiosa e pop, nota nelle comunità ghanesi.