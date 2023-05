Simeone mette in ginocchio il Milan, 5 gol alla Juventus e... Così il Napoli ha vinto lo scudetto

Napoli, il film dello scudetto: 5-1 alla Juventus, piegato il Milan a San Siro e... Così la squadra di Spalletti è diventata campione d'Italia

Il Napoli ha scritto una pagina di storia bellissima: è arrivato il terzo scudetto, dopo una cavalcata entusiasmante in campionato. La squadra di Luciano Spalletti ha dato la sensazione di essere superiore alla concorrenza dall'inizio alla fine: miglior attacco e difesa della serie A. Far gol a Meret si è dimostrata un'impresa quasi da mission impossibile (con il coreano Kim leader del reparto arretrato), mentre sono piovute grandini di gol sulle squadre che si sono imbattute sulla strada (tricolore) di un Napoli a tratti spettacolare e trascinato da una centravanti di livello mondiale come Viktor Osimhen e da un'artista del dribbling (ma anche uomo gol e assist) quale Khvicha Kvaratskhelia. Vediamo i passi principali del cammino scudetto del Napoli.

Verona-Napoli 2-5: prima di campionato a Ferragosto

Pronti via e la squadra di Luciano Spalletti espugna il Bentegodi in modo autoritario, calando un pokerissimo. Sblocca Lasagna nel primo tempo, poi Kvaratskhelia e Osimhen ribaltano il risultato. In avvio di secondo tempo, pari di Henry, poi il Napoli dilaga con Zielinski, Lobotka e Politano.



Kvaratskhelia e il pokerissimo del Napoli a Verona (foto Lapresse)

Napoli-Monza 4-0, seconda giornata ed è subito poker all'esordio nello Stadio Maradona

La prima casalinga viene festeggiata a suon di gol. Due per tempo per gli azzurri: sblocca Kvaratskhelia e raddoppia Osimhen. Nella ripresa di nuovo Kvaratskhelia, poi nei minuti di recupero arriva la quarta rete nel segno di Kim.



Victor Osimhen gol nel poker al Monza (foto Lapresse)

SEGUE - LAZIO, MILAN E ROMA PIEGATI DALLA LEGGE SCUDETTO DEL NAPOLI