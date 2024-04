Sinner demolisce Dimitrov e vince a Miami: è n°2 del mondo. Sorpasso a Djokovic: ecco quando è possibile

Sinner batte Dimitrov, trionfa a Miami e diventa numero 2 del mondo: sorpasso a Carlos Alcaraz

Jannik Sinner ha conquistato il torneo di Miami: 6-3, 6-1 al bulgaro Grigor Dimitrov in finale (dopo che in semifinale aveva dato 6-1, 6-2 a Medvedev). E' il secondo Atp 1000 vinto in carriera (il primo era stato l'Open del Canada a Toronto ad agosto 2023) per il tennista altoatesino e, soprattutto, in questo 2024 il 22enne tennista italiano ha un record di 21 vittorie e 1 sola sconfitta (in semifinale proprio contro Alcaraz a Indian Wells) con i trionfi all'Australian Open e all'Atp 500 di Rotterdam.

Con il successo di Miami, Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz, per 65 punti, e diventa numero 2 del mondo (primo italiano nella storia a riuscirci), mettendo nel mirino il primo posto nel ranking Atp di Novak Djokovic.

Sinner-Djokovic: quando Jannik potrebbe diventare numero 1 del ranking Atp? I calcoli

Il distacco dal fuoriclasse serbo è di circa 1000 punti: 9.725 per Nole, 8.710 per Jannik. La stagione sulla terra battuta che sta per iniziare potrebbe permettere a Sinner di diventare n°1 mondiale? Il verdetto lo potrà dare ovviamente solo il campo, di sicuro il tennista ha meno punti da difendere del rivale: 585 contro 2.315 (per Alcaraz sono 2.265 punti e Medvedev ne ha 1.280).

La cambiale peggiore Sinner tra l'altro la dovrà pagare subito, a Montecarlo (6-14 aprile 2024) dove l'anno scorso arrivò in semifinale - persa contro Holger Run - guadagnando 360 punti. Mentre all'Atp 500 di Barcellona (quest'anno dal 15-21 aprile) si era ritirato ai quarti (90 punti), al 1000 di Madrid (si giocherà dal 22 aprile al 5 maggio) non aveva partecipato, agli Internazionali d'Italia di Tennis a Roma (nel 2024 si disputeranno dal 6-19 maggio) era uscito agli ottavi e al Roland Garros al secondo turno (appena 45 punti). Poca roba.

Djokovic è campione del Roland Garros è lì deve difendere 2000 punti. Insomma, da qui a giugno (il 9 sarà il giorno della finale dello Slam sul rosso), se Jannik manterrà un livello di rendimento anche solo simile a quello attuale potrebbe prendersi la corona del tennis mondiale. E forse Parigi potrebbe essere la città del 'destino'.

Jannik Sinner (foto Lapresse)



Sinner: "Non ho tempo di fare festa, il prossimo obiettivo è il Roland Garros"

Come festeggerà il terzo titolo del 2024 e il numero 2 al mondo appena raggiunto? Jannik Sinner non ha tempo, è già pronto a rimettersi al lavoro: "No, io lo sapete che non sono un tipo da feste. Una bella cena, magari con un dolcino. Ma niente di particolare perché riparto subito per Montecarlo. Non ho troppo tempo, devo allenarmi per la terra", ha detto il tennista italiano dopo la vittoria a Miami contro Grigor Dimitrov. "Adesso comincia la stagione sulla terra, e per me rispetto al cemento è meno una zona di comfort. Giocherò martedì o mercoledì prossimo già a Montecarlo e non avrò troppo tempo per adattarmi, quindi ci sarà sicuramente da tornare in campo subito". L'obiettivo principale? "E' sicuramente il Roland Garros, e poi c'è Roma. Giocare in casa, davanti al pubblico è speciale, è bellissimo". Sinner dopo il successo di Miami ha ringraziato la sua squadra, Darren Cahill, Giacomo Naldi e Alex Vittur: "Grazie al mio team, ci abbiamo messo un sacco di lavoro e possiamo ancora migliorare. È bellissimo vincere questo torneo per chi mi segue e chi mi guarda e comincia a conoscermi. È un torneo meraviglioso, l'atmosfera è fantastica e spero di rivedervi anche il prossimo anno. Sono molto orgoglioso del risultato, ho cominciato il torneo soffrendo un po’, non avevo tanto tempo per adattarmi a questi campi e così l’inizio è stato difficile, poi è andata sempre meglio e sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni difficili anche in finale, sono state due ottime settimane". E spiega: "Cerco di godermi sempre il presente. Non posso sapere se sarà l'ultima volta e quando vivrò ancora queste sensazioni, quindi me la godo"

Djokovic, Sinner, Alcaraz... Classifica Atp

Jannik Sinner e Novak Djokovic (foto Lapresse)



1. Novak Djokovic 9725

2. Jannik Sinner 8710

3. Carlos Alcaraz 8645

4. Daniil Medvedev 7165

5. Alexander Zverev 5370

6. Andrey Rublev 4890

7. Holger Rune 3795

8. Casper Ruud 3615

9. Grigor Dimitrov 3540

10. Hubert Hurkacz 3425

GLI ALTRI ITALIANI IN CLASSIFICA ATP

24. Lorenzo Musetti 1610

35. Matteo Arnaldi 1171

61. Lorenzo Sonego 875

63. Flavio Cobolli 865

72. Luciano Darderi 781

76. Luca Nardi 748

100. Fabio Fognini 599

135. Matteo Berrettini 470

136. Andrea Vavassori 470