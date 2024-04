Nardi, non si ferma più: vince torneo di Napoli. Che balzo nel ranking Atp

Nardi, non si ferma più: vince torneo di Napoli: è 76° nel ranking Atp

Venti giorni fa (il 12 marzo), la vittoria contro Novak Djokovic ai sedicesimi dell'ATP 1000 di Indian Wells e ora arriva il trionfo al Napoli Tennis Cup 2024 (montepremi 148.625 euro): Luca Nardi ha vinto il torneo Challenger Atp 125 su terra rossa, battendo in finale il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set, 5-7, 7-6(3), 6-2, in oltre due ore e mezza di gioco. Il 20enne tennista pesarese di origini partenopee ha conquistato il sesto trofeo Challenger in carriera e vola in classifica Atp al 76° dell'Atp, scalando 20 posizioni (aveva iniziato la settimana al 96°).

Luca Nardi vince il Napoli Tennis Cup 2024. "Ora mi tingerò il ciuffo d'azzurro"

"È una Pasqua davvero speciale per me, sono molto contento di aver vinto questo titolo. Giocare a Napoli per me è speciale: finire in bellezza questa settimana vuol dire tanto per me. Non è stata assolutamente una partita facile: lui è uno che non dà molto ritmo, serve bene, scende a rete, ha tante soluzioni. Non è mai semplice affrontare un giocatore così", ha spiegato Luca Nardi a SuperTennis al termine del match vinto contro Herbert. "Nel secondo set ho incominciato a giocare meglio, poi nel tie-break due o tre punti sono girati bene e ne terzo set, dai, sono stato abbastanza bravo. La scommessa del ciuffo azzurro? Mi sa che stasera tocca farlo!".

Luca Nardi già guarda al futuro: "Questa vittoria dà fiducia: ora ho una settimana di tempo per preparare Monte-Carlo dove spero di fare bene come l’anno scorso (superate le qualificazioni arrivò ai sedicesimi di finale, ndr). E poi Madrid, Roma, il Roland Garros: spero vada tutto per il meglio. Questo trofeo lo dedico alla mia famiglia".

Il nuovo ranking Atp

1. Novak Djokovic 9725

2. Jannik Sinner 8710

3. Carlos Alcaraz 8645

4. Daniil Medvedev 7165

5. Alexander Zverev 5370

6. Andrey Rublev 4890

7. Holger Rune 3795

8. Casper Ruud 3615

9. Grigor Dimitrov 3540

10. Hubert Hurkacz 3425

GLI ALTRI ITALIANI IN CLASSIFICA ATP

24. Lorenzo Musetti 1610

35. Matteo Arnaldi 1171

61. Lorenzo Sonego 875

63. Flavio Cobolli 865

72. Luciano Darderi 781

76. Luca Nardi 748

100. Fabio Fognini 599

135. Matteo Berrettini 470

136. Andrea Vavassori 470