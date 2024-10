Sinner è fatta! Jannik numero 1 del mondo del 2024. "Chiudere l'anno primo mio sogno fin da bambino'

Sinner, 'chiudere l'anno da n. 1 è il mio sogno fin da bambino'

"Chiudere l'anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare". Lo dice Jannik Sinner, subito dopo aver battuto a Shanghai il ceco Tomas Machac in due set che gli hanno fruttato l'ottava finale di stagione. "Machac ha tanto talento, un tennis fantastico e aggressivo. Ho perso subito il servizio, poi ho cercato di giocare ogni punto e di scambiare il più possibile. Ogni finale è diversa, devo giocare il meglio possibile per trovare le giuste soluzioni".

Sinner agguanta a Shanghai l'ottava finale della stagione, battendo il ceco Tomas Machac, n. 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Un break a testa nel primo set, prima Machac poi Sinner recupera e si porta a due pari, poi tiene il servizio e va a 3-2. Il ceco recupera ma nel game successivo Sinner tiene -con qualche fatica- il servizio e si riporta avanti con un ace finale, 4-3. Anche Machac fativa a tenere il servizio nell'ottavo game ma riesce a tornare in pareggio. Sinner ancora avanti tenendo il servizio a zero, è il terzo in questo set: 5-4. Altro break Sinner nel game decisivo per il set, 1-0 per l'azzurro. Nel secondo set la partita procede in parità con i due avversari che tengono il proprio servizio fino al 4-4, brivido nel nono game con Machac che agguanta due palle break, annullate da Sinner che passa al vantaggio e chiude tenendo il servizio, 5-4, Machac recupera subito, dopo aver cambiato la racchetta per il fusto rotto, scherzando con Sinner: "tiri troppo forte". Sinner tiene il servizio a zero ancora una volta, la quarta in partita, e chiude con un ace portandosi sul 6-5. Machac nel game decisivo va in vantaggio sul 30-0, ma Sinner rimonta fino ad raggiungere la finale

Djokovic in finale contro Sinner a Shanghai, battuto Fritz in due set

Novak Djokovic vola in finale all'Atp di Shanghai e incontrerà Jannik Sinnero alle 10,30 ora italiana. Il serbo, n. 4 del mondo, ha battuto in due combattuti set lo statunitense Taylor Fritz, n. 7, con il punteggio di 6-4 7-6 (8-6) in poco meno di due ore di gioco.