Sinner senza la fidanzata Anna a Torino. Ed il gossip spopola

Il difficile rapporto tra Sinner e le sue fidanzate

Mentre Jannick Sinner sollevava la coppa del vincitore delle Atp Finals di Torino nelle longue fuori dal campo e non solo si discuteva dell'assenza della fidanzata, Anna Kalinskaya, dal suo box. Impossibile non notarla, fin dall'inizio del torneo, anche perché la tennista russa, in passato presente nel box dell'altoatesino (tutti ricordiamo il bacio tra i due dopo il successo agli UsOpen) era ben visibile sui social nella sua vacanza con amiche a Miami.

Sinner ed Anna, storia finita?

Tra i due la storia sarebbe finita o, nelle migliore delle ipotesi, i due sarebbero nel mezzo della classica "pausa" di riflessione. Capire dove stia la verità è complicato vista la riservatezza del tennista azzurro e della collega russa, l'esatto opposto di quanto accadeva sulla sponda opposta della finale dove la storica fidanzata di Taylor Fritz, Morgan Riddle (regina dei social Usa) presenziava in tutta la sua bellezza e visibilità mondiale.

A favore dell'ipotesi di un rapporto finito tra Jannick ed Anna ci sarebbero alcuni indizi social, alcuni "like" a foto dei due che lei avrebbe rimosso da Instagram. Poco altro. Banco di prova finale, dicono in molti, potrebbe essere il prossimo fine settimana, ultima agonistica dell'anno, in cui Sinner sarà impegnato nella finale di Coppa Davis a Malaga e soprattutto la successiva quando tutti i tennisti si regalano le due-tre settimane di vacanza dopo una stagione dai mille impegni. Ecco; se allora non ci saranno immagini della coppia allora l'addio diventerà cosa conclamata.

Sinner e le altre fidanzate

Che il tennista altoatesino abbia una vita sociale piuttosto misurata è cosa nota a tutti. In passato sono due le "fidanzate" comparse al suo fianco. La prima

Poi fu la volta di Maria Braccini, modella ed influencer, in soldoni una donna che parrebbe lontana anni luce dalla ragazza "tipo" di Jannick, piuttosto allergico alla vita pubblica ed ai social network. Eppure i due sono addirittura andati a convivere nell'autunno 2023 a casa di lui a Montecarlo. Poche le comparsate insieme, su tutte una allo stadio di San Siro (Sinner è milanista sfegatato). Poi però con l'inizio del 2024 ed in coincidenza con la parentesi tra Australia e Nuova Zelanda del mondo del tennis, ecco che la storia tra i due ha perso forza prima della fine annunciata da lei, ovviamente, su instagram: "Per una porta che si chiude ce n'è sempre un'altra che si apre".

Prima ancora (non dimentichiamo che Sinner ha appena 23 anni...) ci fu un'altra modella, Laura Margesin, altoatesina come Jannick. I due vennero "pizzicati" insieme in diverse occasioni ma dai due non trapelò mai alcuna indicazione ufficiale sul loro rapporto.

Sinner, single e vincente. Non a caso...

Le riflessioni su Sinner single ma campione si psrecano. Tre fa, nel pieno del boom di Matteo Berrettini finalista a Wimbledon, il manager di uno dei "fab Four" sentenziava così, a tavola: "Non ci sarà mai un italiano numero 1 al mondo. Da voi si vive troppo bene. Guarda Berrettini; dopo la finale è stato assalito da pubblicità, poplarità, soldi, televisione ed anche ragazze. Difficile non distrarsi. Il tennis ai massimi livelli richiede sacrificio totale...". Così, incrociato a Torino due giorni fa gli abbiamo fatto notare come la sua previsione sia stata smentita dai fatti. Ma ecco la sua pronta risposta: "Sinner non è un italiano, e non parlo del passaporto, ovviamente, ma della sua testa. È altoatesino in questo, tedesco, concentrato sul tennis al 100%. Per questo essere single in realtà per lui è un vantaggio: zero distrazioni, zero problemi. E capisco anche le ragazze che si interfacciano con lui. Difficile stare con una persona che pensa e vive per altro... Guardate cos'è successo a Tsitsipas dall'inizio della sua storia con Paula Badosa...".

Insomma, da sportivi e tifosi non ci resta che augurarci un Sinner single ancora a lungo. Single ma vincente...