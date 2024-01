Sinner-Medvedev tv, diretta in chiaro o no? Australian Open 2024 dove vedere la finale?

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev: la grande attesa per la finale dell'Australian Open 2024 in programma domenica 28 gennaio 2024 alle 9,30 (ora italiana) sul campo centrale di Melbourne, la Rod Laver Arena Il tennis italiano insegue la seconda vittoria in un torneo dello Slam dopo il trionfo di Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros.

Il 22enne campione azzurro, numero 4 del ranking Atp sfidera il russo che lo precede di un gradino nelle classifiche mondiali (con cui è sotto 6-3 nei confronti diretti, ma Sinner ha vinto gli ultimi 3 consecutivi giocati con Medvedev lo scorso autunno) e che ha già conquistato un torneo Major in carriera (Us Open 2021, battendo Novak Djokovic in finale), centrando già due volte la finale all'Australian Open (sconfitte contro Rafael Nadal nel 2022 - dopo essere andato avanti per due set a zero - e con Novak Djokovic nel 2021).

Sinner-Medvedev dove vederla in tv e streaming, guida veloce per seguire la finale dell'Australian Open 2024.

Sinner-Medvedev dove vederla, Australian Open 2024 finale in tv e streaming

La finale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si potrà vedere in diretta tv sul canale di Eurosport presente su Sky e sarà possibile seguirla anche in streaming sull'app di Dazn e su quella di Sky (ossia SkyGo), oltreché su Tim Vision, Discovery+, NowTv, Prime Video. Non solo: su Discovery+ la finale dell’Australian Open andrà live streaming senza interruzioni pubblicitarie e con il multi-audio, tra cui la voce tecnica di Nick Kyrgios finalista di Wimbledon e campione in doppio nello Slam di casa nel 2022.

Sinner-Medvedev tv, diretta in chiaro sul Nove? Australian Open 2024, la decisione sulla finale

Sinner-Medvedev sarà o non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro come accade a suo tempo alla finale Djokovic-Berrettini di Wimbledon (2021 andò su TV8) e quelle femminili in passato del Roland Garros con in campo Francesca Schiavone e Sara Errani? La speranza dei tifosi italiani non abbonati in pay di vedere la sfida che assegnerà l'Australian Open 2024 era riposta nella delibera Agcom, la numero 131/12, che prevede la trasmissione sui canali generalisti di eventi sportivi di pubblico interesse (esempi recenti: la finale di Europa League tra Roma-Siviglia e quella di Conference League Fiorentina-West Ham su TV8). Ma, sul fronte del tennis, nel documento Agcom vengono citate "la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani". Quindi i match di un torneo del Grande Slam non sono compresi, malgrado sia presente un tennista italiano. Ecco perchè, salvo colpi di scena al momento improbabili dell'ultimissima ora, Sinner-Medvedev non andrà in onda sul Nove (la rete free del gruppo).

Oltrettutto in questo caso, a differenza di Berrettini-Djokovic (che Sky passò anche su TV8), il match non riguarda solo Discovery, ma anche piattaforme in streaming che hanno acquistato i diritti non esclusivi, ossia Now, DAZN, Tim Vision e Prime.

