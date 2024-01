Sinner batte Djokovic, la nuova classifica Atp di Jannik post Australian Open

Jannik Sinner in finale all'Australian Open 2024: re Novak Djokovic in ginocchio

Jannik Sinner ha conquistato la prima finale in carriera di un torneo dello Slam battendo Novak Djokovic in finale all'Australian Open. Una vittoria storica per il 22enne tennista italiano che aveva già messo ko il grande Nole nel match di round robin alle Atp Finals di Torino a novembre (perdendo poi la rivincita in finale) e nella semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia della settimana succcessiva (in singolare e pure in doppio) che fu l'antipasto nella conquista azzurra dell'insalatiera (con tanto di profezia di Adriano Panatta durante la finale contro l'Australia).

Ma questo successo a Melbourne sa tanto di passaggio di consegne storico un po' come quando Federer battè Pete Sampras a Wimbledon, anzi anche di più visto che il giovane Roger in quel momento non era ancora pronto a prendere lo scettro di numero 1 al mondo (detto che Djokovic non ha nessuna intenzionne di abdicare e c'è da giurare che vincerà ancora tanto...), una sorta di prova del nove superata a pieni voti. La conferma che Jannik Sinner ormai vale il numero 1 al mondo. A proposito: come cambia il rannkig Atp dopo questo Australian Open? Vediamo la situazione.

Sinner batte Djokovic, classifica Atp di Jannik, Novak, Alcaraz e Medvedev post Australian Open 2024

Novak Djokovic malgrado i 1200 punti persi (un anno fa trionfò nell'Happy Slam contro Stefano Tsitsipas in finale, in un torneo che lo ha visto vincere 10 volte in carriera) resta al primo posto in classifica con 9855 punti e il numero 2 del ranking Atp sarà ancora Carlos Alcaraz (lo spagnolo eliminato ai quarti di finale da Zverev). Il 3° resta il russo Daniil Medvedev con 8265 (e chiuderà tra 8765 e 9465, davanti a Jannik Sinner che non sale il gradino ma conferma al momento il 4° posto incrementendo però i punti in classifica (a 7610, se vincesse la finale arriverebbe a 8310). La top-5 vede il ritorno di Alexander Zverev che supera il russo Andrey Rublev (sconfitto ai quarti di finale proprio da Jannik Sinner). Tra i primi 10 al mondo poi Holger Rune (il danese delusione del torneo, fuori al secondo turno), Hubert Hurkacz (sconfitto ai quarti di finale da Medvedev), Taylor Fritz (+3 posti guadagnati) e Stefanos Tsitsipas (che perde tre posizioni dopo l'eliminazione agli ottavi da Fritz).

