Sinner stende Djokovic, ma rischia l'eliminazione. Atp Finals, in semifinale se..

Sinner batte Djokovic: vittoria da 'numero 1 del mondo' di Jannik su Nole alle Atp Finals

Jannik Sinner è stato protagonista di un match favoloso contro Novak Djokovic: ha battuto il numero uno del mondo, il più grande di tutti i tempi con Nadal e Federer, giocando un tennis incredibile. Il campione italiano, numero 4 del ranking Atp (recentemente eguagliato Adriano Panatta, aspettando di staccarlo) ormai ha dimostrato di essere 'quel livello lì'.

Ossia il livello dei campioni con la C maiuscola. Sia dal punto di vista tecnico - giocatore sempre più completo in tutte le fasi, capacità di variare il gioco a seconda del momento della partita, servizio sempre più solido non solo con la prima - che a livello mentale: Sinner ha dimostrato di saper reggere i momenti di stress della partita anche se dall'altra parte del campo c'è Nole. Caduto il tabù Djokovic, dopo aver abbattuto quello riguardante Medvedev (contro il russo Sinner era 0-6 sino a questo autunno quando ha vinto contro di lui nelle finali di Pechino e Vienna), mentre la rivalità con Carlos Alcaraz ha già raccontato grandi successi per Jannik.

Sinner in semifinale se... Rune, Djokovic e le combinazioni alle Atp Finals

Però... il paradosso è che questo fantastico Sinner, malgrado abbia sconfitto Djoker e Tsitsipas (con autorità in due set), rischia una clamorosa e immeritata eliminazione. Colpa del regolamento. La semifinale non è raggiunta e neppure una formalità. Tanto più che Djokovic sarà stra-favorito nel suo match contro Hurkacz (che ha sostituito Tsitsipas, ritiratosi per infortunio all'inizio del secondo match).

Jannik sarà chiamato a giocare un altro grande match, contro un osso duro quale è certamente il numero 8 del mondo, Holger Rune. Che peraltro conduce 2-0 i confronti diretti: il danese (classe 2003) vinse in semifinale a Sofia (ritiro dell'italiano sul 2-5 nel terzo set) che sempre in semifinale a Montecarlo quest'anno. Sulla terra rossa del Principato fu partita strana a dirla tutta: dominio totale di Sinner nel primo set (6-1), poi il match si fece equilibrato e Rune vinse 7-5, 7-5 cogliendo meglio le occasioni della partita più che per reale superiorità tecnica. Anzi, la sensazione fu quella di occasione persa per il campione altoatesino. Ma, ovviamente, questo Jannik non teme l'avversario di giovedì sera (ore 21), né alcun rivale. Sinner ormai può battere chiunque e avrà il tifo di tutta Italia ad accompagnarlo in campo.

ATP FINALS: CLASSIFICA GIRONE VERDE

1. Jannik Sinner 2 vittorie (2 partite disputate): 4-1 set vinti/persi (80%), 32-26 game vinti/persi (55,17%)

2. Novak Djokovic 1 vittoria (2 partite disputate): 3-3 set vinti/persi (50%), 37-36 game vinti/persi (50,68%)

3. Holger Rune 1 vittoria (2 partite disputate): 3-2 set vinti/persi (60%), 16-19 game vinti/persi (45,71%)

4. Hubert Hurkacz 0 vittorie (o partite disputate): 0-0 set vinti/persi, 0-0 game vinti/persi*

5. Stefanos Tsitsipas 0 vittorie (2 partite disputate): 0-4 set vinti/persi, 8-12 game vinti/persi (40%)

*entrato come riserve al posto del ritirato Stefanos Tstitsipas

Sinner, Djokovic, Rune... due posti in semifinale per tre. Atp Finals, le combinazioni

- Vincono Sinner e Djokovic, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

- Vincono Sinner e Hurkacz, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

- Vincono Rune e Hurkacz, passano Rune primo e Sinner secondo;

- Vincono Rune e Djokovic in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo;

- Vincono Rune in due set e Djokovic in tre, passano Rune primo e Sinner secondo;

- Vincono Rune in tre set e Djokovic in due, si contano i game;

- Vincono Rune e Djokovic in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo.