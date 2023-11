Djokovic: proteste, fischi e quella mossa... Panatta attacca: "Lo fa sempre ma Sinner..."

Sinner vince, ma Djokovic show. Fischi del pubblico alle Atp Finals. E Nole...

Novak Djokovic si è inchinato a Jannik Sinner dopo un grande match. Il fenomeno del tennis mondiale ha perso contro il tennista italiano numero 4 del mondo, che ormai ha dimostrato di essere ai massimi livelli e di poter giocare senza timori reverenziali contro chiunque. Anche sua maestà Djokovic.

Il serbo si è arreso, ma solo dopo una battaglia di 3 set bellissimi. Durante il match lo si è visto protestare con l'arbitro (perlatro ci sono stati almeno un paio di errori ai danni di Djokovic, uno evidenziato dal.... Var dell'Occhio di Falco), beccarsi i fischi del pubblico di Torino (tutto, come prevedibile. schiarato a favore di Sinner) e rispondere con la sua consueta personalità: dito all'orecchio quando ha vinto il secondo parziale al tie-break.

Poi nel finale di match a un cambio campo, mentre gli spettatori - come si dicevano - lanciavano fischi contro di lui, Nole ironicamente ha sorriso e li ha 'accompagnati' mimando il gesto del 'direttore d'orchestra'. Come sempre mostrando quel carattere che gli ha permesso di vincere 24 tornei dello Slam, diventando il tennista più titolato del mondo (davanti a Rafa Nadal con 22 e Roger Federer a 20).

Djokovic e il toilet break con Sinner. Panatta: "C'avrei scommesso"

Novak Djokovic tra l'altro a inizio secondo set, dopo aver perso al rush finale il primo (7-5) subendo un break all'undicesimo gioco quando conduceva 40-0 ne ha approfittato per chiedere il toilet break. "C'avrei scommesso che chiedeva la pausa per spezzare il ritmo - ha detto Adriano Panatta in diretta dai microfoni Rai - lo fa sempre".

"Ma comunque guarda, a Sinner gli fa un baffo: lui sta li tranquillo", le parole dell'ex campione del tennis italiano e vincitore di un Roland Garros e di una storica Coppa Davis con Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli.

Novak Djokovic (foto Lapresse)



Djokovic perde con Sinner alle Atp Finals. "Jannik ha meritato di vincere"

A fine match, un caloroso abbraccio tra Djokovic e Sinner a rete. Poi in conferenza stampa belle parole di Novak nei confronti di Jannik con cui pochi mesi fa aveva vinto 3-0 set in semfinale a Wimbledon (match molto più combattuto di quanto non dica il punteggio). “L’ultima volta eravamo in semifinale a Wimbledon, ho vinto in tre set ma è stata combattuta, pochi punti hanno fatto la differenza. Credo che in quella occasione abbia giocato come oggi, ma stavolta forse ha servito meglio e sui punti importanti è stato più coraggioso. Ha meritato di vincere perché nei punti importanti gli ho dato l’opportunità di prendere il controllo dei punti. Ero nello scambio e avrei dovuto mettere i piedi in campo, non l’ho fatto e l’ha fatto lui. Ha assolutamente meritato di vincere”.

ATP Finals, Djokovic: “Pubblico di Torino? Comportamento normale, me lo aspettavo”

Il pubblico lo ha fischiato. Novak Djokovic spiega in conferenza stampa dopo la sconfitta con Jannik Sinner alle Atp Finals: “Me lo aspettavo, è l’unico italiano qui e gioca in Italia, c’è un grande hype e lui è in grande forma, quindi è normale che la gente volesse che fosse lui il vincitore”.