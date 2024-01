Sinner distrugge Djokovic, quella profezia di Panatta: "Se Nole perde..."

Sinner batte Djokovic all'Australian Open 2024. Adriano Panatta prima della semifinale: "Se Jannik battesse di nuovo Nole..."

Jannik Sinner ha piegato Novak Djokovic in semifinale di Australian Open e sogna di vincere il suo primo torneo dello Slam. Dopo aver sconfitto Djoker in due degli ultimi tre match prima di questo (round robin Atp Finals e semifinale di Coppa Davis Italia-Serbia) era difficile pensare che il tennista italiano fosse sfavorito contro il numero 1 del mondo. Ma anche credere che fosse favorito. Forse il pronostico restava alla vigilia leggermente spostato su Nole, anche pensando che in Australia ha sempre dato il meglio di sè, vincendo 10 volte il Major che si gioca a Melbourne. Adriano Panatta però aveva le idee molto chiare prima del match: "Se Sinner gioca al 100% e il suo avversario al 99% vince l'altoatesino. Se giocano tutte e due al 100% forse ha l'1% di probabilità in più Djokovic", le parole dell'ex vincitore del Roland Garros. Pronostico azzeccato (come la profezia sulla Coppa Davis di novembre).

Di più. La leggenda del tenni italiano aveva spiegato: "Potrebbe diventare un match storico", le parole di Adriano Panatta a Rai Radio1. Aggiungendo: "Se Jannik battesse di nuovo Nole potrebbe segnare una tappa diversa nel suo ritiro".

Sinner piega Djokovic. Pietrangeli, 'Jannik impressionante, ora è l'uomo da battere'

"Jannik è stato impressionate, ha giocato un livello di tennis pazzesco. Siamo di fronte a un campione vero, che ha solo 22 anni e che ci darà grandissime soddisfazioni, speriamo già da domenica in finale". Così all'Adnkronos Nicola Pietrangeli commenta la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open. "Ora ha battuto il numero uno del mondo e diventa l'uomo da battere -sottolinea Pietrangeli-, per questo aumenteranno le pressioni ma ha di sicuro la capacità di sopportarle. Per come ha giocato non solo a Melbourne ma negli ultimi 4-5 mesi ora è il più forte al mondo. La finale? Avrà un avversario tosto sia che arrivi Medvedev sia che arrivi Zverev ma se gioca come oggi vince". "Abbiamo in Italia un grandissimo campione, non rompiamogli le scatole se dovesse perdere qualche partita in futuro", conclude il due volte vincitore del Roland Garros.

Sinner batte Djokovic all'Australian Open, Pennetta: 'Molto contenta per Jannik, si merita questa vittoria, ci farà sognare ancora'

"Sono davvero molto contenta per Jannik, si merita questa grande vittoria su Djokovic e sono convinta che ci farà sognare ancora tante volte". Così all'Adnkronos Flavia Pennetta commenta il successo di Jannik Sinner su Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open. "Ha dato prova di grande consapevolezza nei propri mezzi, ha gestito la partita benissimo, è stato davvero bravissimo -sottolinea la campionessa dello Us Open 2015-. Il suo tennis ha raggiunto un livello altissimo e in finale se la gioca alla grande. Favorito? Non voglio fare pronostici e poi le finali sono quasi sempre 50 e 50. Sarà dura come lo è stata oggi e forse anche di più. Io penso che potendo scegliere lui vorrebbe Zverev come avversario. Staremo a vedere e incrociamo le dita per Jannik".

