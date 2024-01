Sinner re? Sabalenka regina degli Australian Open: tigre di Minsk devastante

Aryna Sabalenka regina dell'Australian Open 2024, aspettando il re (Sinner-Medvedev)

Jannik Sinner o Daniil Medvedev? Gli Australian Open 2024 cercano un nuovo re dopo che il precedente è caduto (Novak Djokovic sconfitto in semifinale dal tennista azzurro: "Mi ha cancellato dal campo", ha detto Nole dopo la semifinale).

Aspettando la finale maschile (qui dove vederla), la regina dello Slam di Melbourne invece è già certa: Aryna Sabalenka. La 25enne tennista di Minsk si conferma sovrana alla Rod Laver Arena sconfiggendo in finale la cinese Qinwen Zheng (12esima testa di serie) con un nettissimo 6-3 6-2 in un'ora e 17 minuti: conquista l'Australian Open per il secondo anno consecutivo (14° titolo in carriera) tra l'altro questa volta senza perdere nemmeno un set.

La Tigre della Bielorussa (soprannome dal tatuaggio che ha sull'avambraccio sinistro: simboleggia l’anno in cui è nata secondo l’astrologia cinese) è la quinta tennista a riuscirci dal 2000 a oggi dopo Lindsay Davenport (2000), Maria Sharapova (2008), Serena Williams (2017) e Ashleigh Barty (2022).

Aryna Sabalenka (foto Lapresse)



Aryna Sabalenka resterà numero due del mondo, dietro alla polacca Iga Swiatek (uscita al terzo turno) e davanti all'americana Coco Gauff (la vincintrice dello Us Open è stata battuta in due set in semifinale dalla bielorussa: 7/6, 6/4), ma la sensazione è che quest'anno la Tigre di Minsk andrà all'attacco del primo posto nel ranikg Wta (al momento insegue con un distacco inferiore ai 900 punti).

Australian Open, Sabalenka batte Zheng in finale: "Sorpresa da questo livello di gioco"

"Sono sorpresa dal livello di gioco che ho espresso in queste due settimane. Mi sentivo sotto pressione, ma ho pensato solo a lavorare sodo - ha detto la tennista bielorussa Aryna Sabalenka dopo aver vinto il secondo Australian Open battendo in finale la cinese Qinwen Zheng - Se devo essere sincera, non mi aspettavo di poter mostrare questo livello di gioco con continuità. Ora spero di mantenerlo. E' bellissimo ricevere questo trofeo da te, che sei una fonte d'ispirazione per tutte noi", ha aggiunto la campionessa di Minsk nella cerimonia di premiazione parlando con Evonne Goolagong che l'ha premiata al centro del campo. Poi rivolgendosi alla sua avversaria ha aggiunto: "So che è dura perdere una finale Qinwen, ma sei una ragazza giovane e ne giocherai tante altre".