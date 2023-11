Sinner-Rune: tv, orario. Atp Finals dove vederle. Jannik in semifinale se...

Sinner-Rune, Atp Finals 2023: Jannik a caccia della qualificazione in semifinale

Jannik Sinner, dopo le 2 vittorie (contro Tsitsipas e Djokovic) e 0 sconfitte sfida Holger Rune nell'ultimo match del Gruppo Verde nella strada verso le semifinali delle Atp Finals. Il danese numero 8 del mondo aveva perso contro Djokovic all'esordio, ma poi ha pescato un jolly: Stefanos Tsitsipas si è ritirato dopo pochi game e gli ha così concesso vittoria e 2 set omaggio. Nello stesso gruppo la sfida tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz (novo del ranking Atp e subentrato al tennista greco).

Sinner-Rune i precedenti

Jannik Sinner e Holger Rune si sono affrontati 2 volte nei tornei Atp con il danese vincente in entrambe le occasioni (2-0). Il primo confronto a ottobre 2022 nel torneo di Sofia con il tennista italiano che si ritirò (7/5, 4/6, 2/5) per un infortunio alla caviglia destra a metà dell'ultimo set (sul 2/3 e servizio Rune). Quest'anno match sulla terra rossa di Montecarlo in semifinale con il campione danese che rimontò il set di svantaggio (perso nettamente 6/1) e vinse con un doppio 7-5 al 3°, in un match pieno di rimpianti per Sinner.

Sinner-Rune tv dove vedere le Nitto Atp Finals

La sfida tra Sinner e Rune, terzo e ultimo match del Gruppo Verde alle Nitto Atp Finals, si giocherà alle 21:00 e si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2, oltre alla pay tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Sinner-Rune streaming dove vedere le Nitto Atp Finals

La partita tra Sinner-Rune che mette in palio l'accesso alle semifinali delle Nitto Atp Finals sarà trasmessa in diretta streaming sempre dalle 21 su Now e sulle piattaforme Sky Go e RaiPlay.

ATP FINALS: CLASSIFICA GIRONE VERDE

1. Jannik Sinner 2 vittorie (2 partite disputate): 4-1 set vinti/persi (80%), 32-26 game vinti/persi (55,17%)

2. Novak Djokovic 1 vittoria (2 partite disputate): 3-3 set vinti/persi (50%), 37-36 game vinti/persi (50,68%)

3. Holger Rune 1 vittoria (2 partite disputate): 3-2 set vinti/persi (60%), 16-19 game vinti/persi (45,71%)

4. Hubert Hurkacz 0 vittorie (o partite disputate): 0-0 set vinti/persi, 0-0 game vinti/persi*

5. Stefanos Tsitsipas 0 vittorie (2 partite disputate): 0-4 set vinti/persi, 8-12 game vinti/persi (40%)

*entrato come riserve al posto del ritirato Stefanos Tstitsipas

Sinner, Djokovic, Rune... due posti in semifinale per tre. Atp Finals, le combinazioni

- Vincono Sinner e Djokovic, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

- Vincono Sinner e Hurkacz, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

- Vincono Rune e Hurkacz, passano Rune primo e Sinner secondo;

- Vincono Rune e Djokovic in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo;

- Vincono Rune in due set e Djokovic in tre, passano Rune primo e Sinner secondo;

- Vincono Rune in tre set e Djokovic in due, si contano i game;

- Vincono Rune e Djokovic in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo.