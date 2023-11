Aryna Sabalenka, il ballo della Tigre (di Minsk): reel vincente della tennista

Aryna Sabalenka relax dopo le Wta Finals di tennis contro Iga Swiatek

Aryna Sabalenka può godersi un po' di meritate vacanze, la stagione del tennis femminile è andata ufficialmente in archivio per la Tigre (suo soprannome ufficiale, il 'nobile felino' ce l'ha anche tatuato sul braccio) di Minsk.

La fuoriclasse bielorussa è reduce dalle Wta Finals 2023, disputate a Cancun in Messico, dove è stata eliminata in semifinale (6/3, 6/2), sconfitta da Iga Swiatek (in palio c'era il la corona di numero uno del ranking che nel 2023 viene indossata dalla... regina di Polonia che chiude con 9295 punti contro 9050 di Aryna).

La Sabalenka mette in archivio un anno comunque magico e ricco di soddisfazioni: ha conquistato il suo primo Slam (in Australia), arrivando in finale agli Us Open (sconfitta da una Coco Gauff in grandissima forma) e guadagnando le semifinali negli altri due Major (Roland Garros e Wimbledon).

Chiude dunque come numero 2 al mondo, ma la sfida a Iga Swiatek in ottica 2024 è già lanciata.

Aryna Sabalenka, il balletto della Tigre della Bielorussia. Reel vincente

Nel frattempo ecco Aryna Sabalenka in modalità relax: "Fun time in LA", il posto social della tennista nata in Bielorussia che pubblica un balletto molto divertente e virale (oltre 65mila like in pochi giorni) dallo Skyline californiano di Los Angeles.





Aryna Sabalenka e Martina Trevisan, balletti vincenti delle tenniste

A proposito di passi di danza, qualche giorno fa anche una tennista italiana era stata protagonista: Martina Trevisan e il suo balletto della vittoria aveva spopolato sui social. La campionessa azzurra è stata protagonista con la nazionale guidata da Tatiana Garbin (che ha annunciato di essersi operata per un tumore raro) capace di eliminare Francia, Germania e Slovenia nel cammino sino alla finale per aggiudicarsi l'insaltiera messa in palio con la Billie Jean King Cup 2023 (la Coppa Davis femminile) vinta dal Canada di Marina Stakusic e una superba Leylah Fernandez.

