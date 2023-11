Martina Trevisan show, 'balletto della vittoria' della tennista è virale!

Martina Trevisan, ballo della vittoria alla Billie Jean King Cup di tennis dopo aver sconfitto Alize Cornet

Martina Trevisan dà spettacolo alla Billie Jean King Cup di tennis (la Coppa Davis femminile). La 30enne campionessa fiorentina (numero 42 del mondo, ma ha 18° posto come best ranking Wta) che poco più di un anno fa fece sognare l'Italia arrivando in semifinale al Roland Garros, è stata protagonista di una importante vittoria contro la francese Alize Cornet.

Ma oltre al successo sul campo contro una giocatrice che in carriera ha sfiorato la top-10 (anche se attualmente è fuori dalle prime cento), la Trevisan ha conquistato tutti al termine del match quando ha festeggiato il successo con un 'balletto della vittoria'.

Se con la racchetta in mano è certamente un'ottima giocatrice, va detto che Martina ha dimostrato di esser anche ballerina provetta. Chissà, un giorno, quando avrà chiuso la sua carriera sportva, magari la vedremo protagonista nel prime time di Rai1 a Ballando con le Stelle. Intanto si è presa gli applausi del pubblico presente sugli spalti e quelli degli spettatori collegati da casa.

