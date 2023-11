Sinner si vendica di Djokovic: Jannik vince in Davis dopo che Nole...

Sinner-Djokovic, vendetta di Jannik: vince in Copa Davis contro Novak

Jannik Sinner batte il numero uno del mondo Novak Djokovic e regala all'Italia il punto dell'1-1 contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis.

Sinner batte Djokovic: Nole aveva avuto 3 match point consecutivi

L'azzurro, numero 4 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 in 2 ore e 32' di gioco. Un match incredibile: sul 5-4 nel terzo set Djokovic ha avuto 3 palle break consecutive, che erano match point. Tutte annullate da Sinner che poi è andato 5-5, ha strappato il servizio a Nole e vinto la sfida.

In precedenza, nel primo match, Lorenzo Musetti aveva perso contro Miomir Kecmanovic in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1.

Per Jannick una piccola vendetta: domenica scorsa aveva perso la finale delle Atp Finals di Torino proprio contro Nole, dopo averlo battuto nel girone rischiando di eliminarlo (se Sinner avesse perso contro Rune, Djokovic non si sarebbe qualificato per le semifinali del torneo tra i migliori 8 giocatori al mondo).

Si è interrotta la striscia di singolari vinti consecutivamente in Coppa Davis da Djokovic: il numero 1 del mondo con la maglia serba non perdeva dal datata 16 settembre 2011, quando a vincere fu il fortissimo argentino Juan Martin Del Potro.