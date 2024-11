Sinner e Tennis, trionfo anche sui social

Sinner e l'Italia di Davis conquista i social

L'impresa degli azzurri a Malaga valsa la seconda Coppa Davis consecutiva ha avuto un successo di pubblico nincredibile a partire dalla tv con il 27% degli italiani inchiodati davanti alla Tv a vedere nell'ultima giornata i successi di Matteo Berrettini e poi di Jannick Sinner per il 2-0 contro l'Olanda. Ma oltre il piccolo schermo la vittoria è stata un trionfo anche sui social.

I dati

Secondo le rilevazioni di Arcadia.com sui social le interazioni scaturite dai due termnini "Jannick Sinner" e "Coppa Davis" sono vicinissime al milione. Cifra che si supera facilmente se si aggiungono altri termini collegati come: tennis, Berrettini, Malaga.

"Quello che poi colpisce ancora di più - spiega Domenico Giordano, fondatore di Arcadia - non è solo la quantità delle interazioni ma anche il cosiddetti "sentiment". Il numero 1 è personaggio mondiale e soprattutto ben voluto ovunque ma i numeri raggiunti in questi giorni sono davvero clamorosi".

Coppa Davis ha ottenuto un sentiment positivo dell'84% e negativo quindi solo del restante 16%. Leggermente inferiore il rendimento di Jannick Sinner il cui sentiment positivo è dell'80% mentre euello negativo del 20%





In contemporanea con la sfida di Malaga ieri era in programma l'attesa sfida di vertice della Serie A, Napoli-Roma. Il numero di interazioni è stati vicino ai due milioni, superiore qundi al tennis che però rispetto a quanto avveniva in passato ha ridotto il distacco in maniera notevole.