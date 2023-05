Siviglia-Roma telecronisti della Finale di Europa League. Dove vederla in tv e streaming

Siviglia-Roma dove vederla: Rai1, Sky, Dazn. Tv e streaming news

Siviglia-Roma finale di Europa League alla Puskas Arena di Budapest (calcio d'inizio ore 21) è appuntamento con la storia per i giallorossi di Josè Mourinho che un anno fa vinsero la Conference League in finale contro il Feyenoord (gol di Zaniolo). Oltre alla coppa (Arbitra l'inglese Taylor), in palio c'è la qualificazione alla prossima Champions League e alla Supercoppa Europea (16 agosto allo stadio del Pireo in Grecia contro la vincente di Manchester City-Inter). Vediamo dove si potrà vedere in tv e streaming Siviglia-Roma e tutti i telecronisti che racconteranno la partita.

Siviglia-Roma dove vederla Tv e Streaming: Rai 1, Dazn, Sky. Telecronisti finale di Europa League

Il match tra il Siviglia e la Roma, in programma il 31 maggio alle 21.00, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Su Dazn verrà raccontato da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K, rispettivamente ai numeri 201, 203 e 213) telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno invece Paolo Assogna, Angelo Mangiante, Riccardo Gentile e Valentina Mariani. Siviglia-Roma andrà in diretta streaming anche su SkyGo, Now e RaiPlay.

Siviglia-Roma probabili formazioni

José Mourinho ha pochi dubbi per la formazione della Roma che affronterà il Siviglia in finale di Europa League: in difesa Ibanez favorito su Llorente, Celik e Spinazzola sulle fasce. In avanti El Shaarawy favorito al fianco di Abraham con Dybala recuperato ma non al top della condizione che partirebbe dalla panchina.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Marcao, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar. A disposizione: 1 Dmitrovic, 31 Alberto, 14 Nianzou, 2 Montiel, 4 Rekik, 43 Manu Bueno, 8 Jordan, 12 Rafa Mir, 17 Lamela, 24 Gomez, 7 Suso. Indisponibili: Badè. Squalificati: Acuna. Diffidati: -.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.A disposizione: 99 Svilar, 63 Boer, 2 Karsdorp, 14 Llorente, 68 Tahirovic, 59 Zalewski, 52 Bove, 25 Wijnaldum, 62 Volpato, 21 Dybala, 11 Belotti. Indisponibili: Kumbulla, Solbakken, Camara.

Leggi anche

Juventus, Tudor? No, Vincenzo Italiano erede di Max Allegri. Retroscena